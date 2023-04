Torres humanas da Catalunha celebram Dia de Saint Jordi em Lisboa

As torres humanas da Catalunha vão estar em Lisboa, nos dias 21 e 23 de abril, no âmbito do Dia de Saint Jordi, uma celebração tradicional catalã. Os Castellers de Vilafranca, campeões do último concurso desta tradição, vão atuar na sexta-feira, dia 21 de abril, às 15:30, na Praça do Município.

As torres vão passar depois por Elvas e Évora, no Alentejo, e regressam a Lisboa no domingo, 23 de abril, onde vão atuar no Castelo de São Jorge às 10:00 e no Padrão dos Descobrimentos às 15:00.

"A nossa intenção é fazer chegar a Portugal um dos tesouros mais preciosos da cultura catalã e, sem dúvida, as torres humanas são a melhor representação que podemos dar ao país e à cidade de Lisboa", afirma Rui Reis, delegado do Governo da Catalunha em Portugal.

A tradição dos castells remonta ao século XVIII e faz parte da lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco desde 2010.

O Dia de Saint Jordi é comemorado a 23 de abril e coincide com o Dia Mundial do Livro. Neste dia os casais trocam livros e rosas e, por isso, é considerado por muitos o Dia dos Namorados. As ruas e praças da Catalunha enchem-se de bancas com rosas e livros, sendo que nesse dia se vendem mais de 1,5 milhões de livros e 6 milhões de rosas.

Todos os anos, a Delegação do Governo da Catalunha organiza em Portugal um ato para comemorar esta data do calendário catalão.