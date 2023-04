Torres Humanas. A tradição catalã chegou a Portugal

Vestidos de branco e verde com faixas pretas em volta da cintura, nem a chuva impediu os Castellers de Vila Franca de fazerem as suas famosas torres humanas esta sexta-feira na Praça do Município, em Lisboa. A tradição catalã, classificada Património da Humanidade pela UNESCO, chegou a Portugal trazida por 150 pessoas e vai viajar pelo nosso país.

Ao som dos tambores e trombetas, os Castellers de Vila Franca fizeram quatro construções diferentes: um pilar de cinco andares; três pessoas distribuídas por sete andares; um pilar de cinco pessoas; e sete andares com três pessoas e um pilar no meio. As faixas pretas servem para ajudar no equilíbrio e manter a postura devido ao peso que levam aos ombros, mas também para ajudar os outros Castellers a subir e descer em cada construção.

Carles Mata, presidente dos Castellers de Vila Franca, contou ao DN que já dedicou 30 anos da sua vida a esta tradição e que a equipa faz desta apenas um hobby totalmente voluntário, não sendo nada profissional. O grupo é constituído por famílias inteiras: pais, filhos, tios e avós, que participam nesta tradição. A escola celebra este ano 75 anos desde a sua criação e foram considerados os melhores Castells no concurso desta tradição em 2022. "Estamos muito contentes porque investimos muitas horas a ensaiar e a treinar para ser Castellers. E sempre gostamos de ser os maiores e os melhores", explicou Carles Mata.

As crianças que fazem parte da escola Castellers de Vila Franca treinavam antes das construções. © Gerardo Santos / Global Imagens

As atuações por terras portuguesas vão decorrer até dia 23 , passando este sábado por Elvas e Évora e voltando a Lisboa, no castelo de São Jorge, no domingo. "Trouxemos os Castellers para dar a conhecer aos portugueses e para haver um intercâmbio cultural", explicou Rui Reis, delegado do Governo da Catalunha em Portugal.

As atuações decorrem no âmbito da celebração do Dia de Sant Jordi, dia cultural da Catalunha e também considerado o Dia dos namorados , onde os casais trocam livros e rosas. Por ano, nesse dia vendem-se mais de 1,5 milhões de livros e mais de 6 milhões de rosas.

A torre de três pessoas distribuídas por sete andares foi construída na Praça do Município em Lisboa. © Gerardo Santos / Global Imagens

Na Catalunha, as torres humanas são feitas "quase todos os fins de semana", mas as atuações intensificam-se durante o verão. "Há dezenas e dezenas de escolas que fazem as atuações porque é de facto algo muito importante", acrescentou Rui Reis.

