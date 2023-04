​​​​Recebe-nos com simpatia, de óculos escuros e charuto no canto da boca. Por momentos, vislumbra-se uma certa personagem de Sorrentino: a postura conta muito num ator que transmite solidez e autoconfiança sem intimidar, depositando na conversa o charme da reflexão mais séria. O encontro deu-se numa salinha de hotel, em Lisboa, aquando da Festa do Cinema Italiano, que teve o próprio Toni Servillo como convidado de honra, a apresentar vários filmes e um espetáculo no Teatro Maria Matos. Um dos títulos que contou com a sua presença em sala foi La Stranezza/A Estranha Comédia da Vida, de Roberto Andò (em estreia na quinta-feira), encerrando a Festa com um retrato biográfico do dramaturgo Luigi Pirandello, numa fase de crise criativa. Enfim, não propriamente uma crise qualquer, mas aquela que fez nascer a obra-prima inovadora do Nobel da Literatura: Seis Personagens à Procura de um Autor.

Tudo acontece na sua Sicília natal, em 1920, com dois cangalheiros (a dupla de comediantes Salvatore Ficarra e Valentino Picone) a servirem de inspiração improvável: estas figuras burlescas têm uma companhia de teatro amador cujos ensaios Pirandello começa a observar às escondidas, deixando-se seduzir pela estranheza da própria imaginação, que reage ao cenário humano captado pelos seus olhos. É aí que está o ganho do filme de Andò, uma fantasia deliciosamente démodé e fantasmagórica, que lê os "factos reais" com a nota certa de humor e delicadeza, absurdo e melancolia, contaminada pelo desassossego mental de Pirandello. Este interpretado por um Servillo discretamente grandioso, que diz quase tudo através da expressão facial, numa espécie de serenidade inventiva. O ator de A Grande Beleza não se dá com o estilo de representação assente no decalque da personagem real - o segredo dos seus heróis ou anti-heróis está sempre no magnetismo da sua atitude física e, como nos revelou, num pacto íntimo com a personagem.