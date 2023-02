Toiros de luxo e lotação esgotada: Mourão é a Pedra Filosofal de cada temporada

Mourão voltou a ser uma manifestação cultural de tradição, de convívio e, claro, de paixão. Milhares de forasteiros e locais rumaram até à catita Libânio Esquivel para desfrutar de um dia em cheio. Motivo? O segundo Festival da Feira Taurina da Senhora das Candeias a favor do Abrigo Infantil local! Bem cedo começaram a chegar pequenos e graúdos vindos de tantos lugares da Península, primeiro para arranjar lugar para o piquenique que já é uma tradição em redor da Praça de Toiros e depois para assistir ao festejo taurino que se realiza pela tarde. Aquilo era um mar de gente!

Mourão é cada vez mais por estas datas uma manifestação de Portugalidade, uma expressão autêntica e identificadora das nossas raízes e cultura. Não podemos perder isso, porque se tal acontecer estamos condenados a perder parte da nossa História, legado e estamos sentenciados a ter um futuro sem personalidade. Temos a obrigação de transmitir às gerações futuras este importante património cultural que possuímos, como é o mundo dos toiros. Que bonito foi ver gaiatos de mãos dadas aos pais a entrarem pela primeira vez numa praça e vibrarem com o acontecido na arena. Mourão é a Pedra Filosofal de cada temporada que começa!

Com uma praça a rebentar pelas costuras foram lidados exemplares da ganadaria Murteira Grave. O que abriu praça foi um toiro baixo de agulhas, composto de cara e nobre, bravo e com recorrido tanto nos capotes e como cavalo. O que fez segundo foi um bonito utrero, teve nobreza, perseguiu com raça as montadas e arrancou pronto sempre que citado. O terceiro foi o primeiro destinado à lide a pé, novilho exigente, encastado, tinha pólvoras nas investidas aos enganos. Bravo foi o que fez quarto, muita mobilidade, durabilidade e um lado esquerdo de categoria. Mais agarrado ao piso o quinto, mas teve a qualidade de investir com nobreza aos enganos e proporcionando uma faena de altos quilates ao toureiro que teve por diante. O que fechou praça foi porventura o mais completo dos destinados à lide apeada, nobre e com classe teve recorrido, em suma bravo!

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Luís Rouxinol Jr, veio a Mourão disposto a triunfar e triunfou! O Luís tem raça, ambição e muitas qualidades como toureiro a cavalo. O sério Murteira foi o colaborador ideal para se começar a tarde com o pé direito, o público entrou de rajada no festejo e não lhe regateou as ovações à grande lide do de Pegões.

Dois bons compridos a abrir, citando o toiro de largo, levando depois o oponente embebido na rabada do cavalo, perseguindo este com emoção. Na série de curtos, num recorte ajustado na preparação do primeiro ferro, o cavalo escorregou, caindo montada e cavaleiro, felizmente sem consequências para ambos. O de Pegões foi buscar a casta que leva dentro e receitou ao toiro uma grande lide depois do sucedido anteriormente. Três curtos cravados a preceito, rematados de boa nota, com emoção. Mudou de montada e rematou a lide com dois soberbos ferros, um curto e um de palmo, superiormente rematados por dentro, deixando chegar o toiro com emoção ao cavalo.

António Ribeiro Telles filho é um clássico, o toureio que leva dentro não passa de moda, tem técnica, estética, carisma e o encanto da juventude. O António é ainda uma pedra por lapidar, começou nisto há pouco tempo mas a sua maneira de tourear já levanta paixões e sonhos aos aficionados. Dele todos esperamos muito num futuro próximo! O jovem da Torrinha que este ano irá tomar a alternativa, será certamente um nome importante na história do toureio a cavalo. No sábado, em Mourão abrindo, a sua lide deixou três grandes compridos citando de largo e cravando de forma correta no morrilho do oponente. Nos curtos a lide veio em crescendo, bem na brega, levando o de Galeana para onde quis nas preparações das sortes. De grande nota foi o segundo, com batida ao piton contrário, rematando de forma toureira o ferro. Emocionante foi o ferro com que encerrou a sua atuação, entrando nos terrenos do novilho, cravando de alto a baixo, com o Murteira a vir cá acima e rematando por dentro.

O Grupo de Forcados Amadores de Santarém foi o convidado para bater as palmas ao toiro e ao novilho lidados esta tarde na parte equestre deste festival.

Abriu Manuel Ribeiro de Almeida, à terceira tentativa. Na primeira tentativa o toiro arrancou franco, o forcado esteve correto na cara mas acabou por sair cá atrás quando o toiro meteu a cara por baixo, já com o grupo quase fechado. Na segunda tentativa a reunião de toiro e forcado não foi clara, acabando por sair o cara. Na terceira tentativa já com ajudas mais carregadas o Manuel teve uma boa reunião de braços e pernas e o grupo ajudou de forma coesa sendo sorte foi consumada. José Maria Gonçalves, realizou uma boa pega ao primeiro intento, com o novilho a arrancar pronto, citando o forcado de forma vistosa, para se reunir de pernas e braços de forma superior. Bem o grupo a ajudar.

Domingo Lopéz Chaves toureiro que se retira este ano dos ruedos, veio a Mourão mostrar a importância do toureio que leva dentro, exibindo a arte da sua experiência que os anos lhe têm dado. O de Ledesma é um toureiro que dá gosto de ver na arena, com segurança, sentido de lide, dos terrenos e das distâncias. A lide foi contundente e toureira, Domingo esteve seguro de si mesmo, sabendo transmitir ao público, naqueles momentos chaves da atuação, o aroma e a sabedoria do seu conceito toureiro. Recebeu por verónica e chiquelinas. As primeiras tandas por baixo foram para formatar as exigentes investidas do novilho e quando o teve na mão, vieram os momentos altos da faena. Citou de largo, aplicou uma boa dose de técnica, as tandas pela direita tiveram personalidade e cunho próprio, esteve sempre muito comprometido com a faena e os olés saltaram dos tendidos de Mourão reconhecendo o bom labor do toureiro. Pela esquerda também um par de tandas ao natural tiveram sabor ao toureiro añejo. A sua lide foi uma lição de toreria.

Manuel Dias Gomes esteve formidável de capote, recebeu com uma revolera rodilla en terra, executando de seguida um ramillete de verónicas de soberbo gosto toureiro, intercalando com chiquelinas, rematando com meia. No quite, as tafalleras foram as escolhidas passando o novilho muito por perto, rematando com larga. Grande o Manuel com o capote. Na faena de muleta com a mão direita ligou as tandas com pulcritude, levando o oponente largo, aproveitando a repetição do mesmo para ligar os muletazos. Os melhores momentos da faena vieram com a esquerda, os naturais tiveram bom traço, rematando com bons passes de peito. Faena larga do matador português em terras de Mourão. Destaque também para o bandarilheiro português João Silva "Açoriano" tanto lidando de capote, como em bandarilhas.

O matador revelação da temporada passada em Espanha, Tomás Rufo, fez a apresentação em Portugal em terra da Senhora das Candeias e que faena do de Toledo! Recebeu à veronica de capote, abrindo os caminhos ao oponente. Na muleta realizou uma obra de altos quilates. Senhor de uma firmeza flexível, não atacando o oponente de início e consentindo, convenceu o de Murteira a contribuir para o que se viveu na arena. De início com a rubra alargou a investida, sacando a primeira tanda de muletazos templados e de traço largo, rematados com de peito de píton a rabo. Espetacular arranque para uma faena construída com inteligência formada por três fases: uma mais de apaixonada ligação deixando a muleta morta na cara do oponente lidando em redondo; outra de maior qualidade com o compás fechado com naturais de exquisito traço e um final de cercanías rematado por luquesinas. O público aplaudiu e entregou-se ao toledano.

Fechou o festival também um debutante em terras lusas, Manuel Caballero, novilheiro puntero, filho daquele que foi figura do toureio lá pelos noventa e início do século XXI, o diestro albacetenho Manuel Caballero. Que surpresa foi ver este jovem toureiro! Caballero tratou de submeter o novilho desde a saída com um bom saludo de capote. Consentiu nos primeiros passes com a muleta para depois exigir do Murteira, que respondeu com boa condição. Séries de grande importância que convenceram a todos pela verdade implícita e pela harmonia explícita. Faena de estrutura imaculada com momentos de grande lucidez para um jovem como este, tem o toureio na cabeça. De realçar uma tanda com a mão direita, que foi especialmente repousada, antes de terminar com redondos muito ajustados e passes de peito de cartaz de toiros.

No início da corrida foram homenageados pela organização do Festival, Domingo López Chaves que se despede das arenas este ano e Tomás Rufo pela temporada realizada em 2022. As lembranças oferecidas foram entregues pelas mãos do antigo matador de toiros Juan António Ruiz "Espartaco".

Dirigiu a corrida Agostinho Borges, sendo a médica veterinária Ana Gomes.

SÍNTESE DO FESTEJO

Sábado, 4 de Fevereiro de 2023: Praça de Toiros de Libânio Esquível (Mourão) - Festival Taurino a Favor do Abrigo Infantil: Praça Cheia



Ganadaria: Toiros e novilhos de Murteira Grave, encastado e de bom jogo na generalidade.

Cavaleiros: Luís Rouxinol Jr. (Volta); António Ribeiro Telles filho (Praticante) (Volta)

Matadores: Domingo López Chaves (Volta); Manuel Dias Gomes (Volta); Tomás Rufo (Volta)

Novilheiro: Manuel Caballero (Volta)

Forcados: Amadores de Santarém - foram caras Manuel Ribeiro de Almeida ( Ovação) e João Maria Gonçalves (Volta)