exclusivo Cultura

Todo o rosto de Benicio Del Toro

Com um ótimo Benicio Del Toro, Réptil, de Grant Singer, é uma grande, grande surpresa na Netflix. Um thriller de investigação policial duro e dolente que tem também no elenco Eric Bogosian, Alicia Silverstone e Justin Timberlake. Teve honras de seleção no TIFF- Festival de Toronto.