Reflexões curiosas que podemos fazer com este sétimo M:I - contra o mal-estar em offline; para derrubar mauzões ser hiperfísico, mas nunca perder a elegância (o cabelo das senhoras não estar na cara e os heróis suarem apenas o quanto baste); e não ter medo de misturar suspense à Hitchcock com um aparato milionário. São estas as principais mais-valias deste Missão Impossível: Ajuste de Contas - Parte 1, de Christopher McQuarrie, cineasta que no início poderia ser um rival de Christopher Nolan (o seu A Lei das Armas, de 2000, apontava para isso...), mas que preferiu depois ser argumentista de objetos de estúdio bem recomendáveis, de Jack Reacher a Valquíria, já para não deixar de fora esse seminal Os Suspeitos do Costume, acabando agora como cineasta de estimação de Tom Cruise, assumindo a pasta dos Mission Impossibles.

Um "contratado" que se refinou e tornou-se num dos grandes especialistas dos blockbusters de ação, alguém capaz de ser cúmplice numa intenção de tornar esta franquia numa fonte de prazeres e renegar cópias de modelos ou a retoma de fórmulas já usadas. Os filmes desta fase de Missão Impossível são boa competição para a franquia James Bond e incorporam essa missão adjacente de glorificar essa experiência do grande ecrã: a escala, a grande escala de produção, existe para isso. Divertimentos com execução de excelência, uma grandiosidade que se sente e experimenta e também, à sua maneira, consegue ser pioneira.