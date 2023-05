The Weeknd anuncia recomeço de nova carreira e possível mudança de nome

The Weeknd

O cantor canadense The Weeknd revelou numa entrevista à "W Magazine", publicada esta segunda-feira, o recomeço de uma nova era na sua carreira, da qual deixará de usar o nome artístico, para prosseguir com seu nome de batismo: Abel Makkonen Tesfaye.

"Estou a passar por um caminho catártico agora. Estou a chegar a um lugar em que me desejo preparar para encerrar o capítulo de Weeknd", contou à revista.

Durante a entrevista, revelou estar a viver uma "crise de identidade", e por esse motivo quer dar fim ao nome [The Weeknd] que o lançou no mundo da música.

"Ainda farei música, talvez como Abel, talvez como The Weeknd. Mas eu ainda quero acabar com o The Weeknd. E eu vou. Eventualmente. Estou definitivamente a tentar mudar essa pele e renascer" acrescentou.

O artista com cinco álbuns de estúdio, o sexto já confirmado, já tinha comentado nas redes sociais, no último dia 3 de maio, sobre este novo rumo na sua carreira. "Talvez eu faça como o YE e apenas mude legalmente meu nome para ABEL, sem sobrenome, como Madonna, Cher ou Prince. Não sei, gosto muito [da ideia]", escreveu.