Houve um tempo, mais do que agora, em que as audiências de televisão tinham o poder de construir carreiras ou pôr-lhes termo. Um tempo em que o valor dos repórteres se confundia com o impacto causado pela sua última história. Alguns deles alimentavam o desejo de se tornar pivôs. Que é como quem diz: jogar no campeonato dos rostos da informação tidos como figuras públicas confiáveis. The Newsreader, uma série australiana do último ano, em estreia na Filmin, dá vida a esta realidade de bastidores a partir de uma redação televisiva fictícia com sede em Melbourne, onde um jornalista novato, Dale (Sam Reid), sonha inocentemente com a oportunidade de se sentar em frente às câmaras para dar notícias, enquanto a pivô mais empática da casa, Helen (Anna Torv, estupenda), lida com o sexismo do chefe que numa altercação inflamada lhe chama, alto e bom som, "zona de guerra com duas pernas". O ano de todos os perigos é 1986.

A riqueza de The Newsreader passa pela vida que emana da sua boa escrita televisiva, em que cada peça conta para criar uma experiência conjunta, seja um pedaço da nostalgia dos objetos seja o brilho nos olhos de quem foi bem-sucedido numa reportagem.