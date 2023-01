Nos filmes e séries, os psicólogos ou psicoterapeutas costumam ser personagens secundárias, por vezes anónimas, que se apreciam pela discrição, sensatez e pelo modo como ajudam o paciente a encontrar, passo a passo, o caminho para resolver aquilo que não está bem na sua vida. A regra de ouro consiste em não interferir de forma direta, mas aconselhar. Por outras palavras: não estamos habituados a pensar neles como meros humanos que têm os seus próprios problemas, e que nem sempre são capazes de aplicar a si as orientações que dão aos outros. É mais ou menos desse conflito entre o profissional e o humano que nasce a série Terapia Sem Filtros (Shrinking, no original), agora disponível na Apple TV+, com Jason Segel na pele de um terapeuta que perdeu a fé no livro de estilo do seu ofício, depois de passar por um desgovernado período de luto - o seu superior no Centro de Psicoterapia, interpretado por Harrison Ford, não acha graça à brincadeira...

Concebida por Brett Goldstein e Bill Lawrence, dois dos criadores de Ted Lasso, em parceria com Segel, Terapia Sem Filtros é menos confortável do que esse outro sucesso protagonizado por Jason Sudeikis, desde logo porque fazer comédia com questões de psicologia não vai bem com todas as sensibilidades (mesmo que o drama ainda faça parte desta fórmula). Tudo começa com Jimmy (Segel) a queimar os últimos cartuchos da sua angustiada má-vida, acompanhado por duas profissionais do sexo na piscina de casa, às tantas da madrugada. Ele está de luto pela mulher e não sabe como partilhar essa dor com a filha adolescente, que, perante a irresponsabilidade do pai, tornou-se mais próxima da vizinha do lado; espécie de mãe substituta.