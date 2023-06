Taylor Swift anuncia concerto em Portugal em 2024

A cantora norte-americana Taylor Swift vem pela primeira vez a Portugal em 2024. O anúncio foi feito nas suas redes sociais esta terça-feira.

"Desculpem, olá, tenho uma coisa a dizer. Não posso esperar para ver muitos de vocês na The Eras Tour no próximo ano nestas datas internacionais", escreveu no seu Instagram.

O concerto terá lugar no Estádio da Luz a 24 de maio de 2024. O espetáculo faz parte da digressão, intitulada de Eras Tour, que passa em revista os 17 anos de música da cantora, incluindo um pouco de cada álbum.

A venda dos bilhetes está marcada para dia 12 de julho, às 12.00, hora local para Lisboa.

Para a venda de bilhetes, deverá ser feito registo no site oficial da cantora a partir de hoje até dia 23 de junho.

Taylor Swift é uma das artistas mais populares da música pop no mundo, tendo começado na adolescência no universo da música country.

A cantora deveria ter atuado em Portugal em 2020, mas a pandemia da covid-19 acabou por ditar o cancelamento do espetáculo.