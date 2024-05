"Talvez o meu desejo pelo cinema americano tenha começado em Portugal"

Quinta-feira chega às salas Céu em Chamas, outro dos filmes do ano em fila de trânsito nesta temporada. Pretexto para conversa com Christian Petzold, o cineasta contemporâneo mais assíduo do mercado nacional. Uma conversa no Festival de San Sebastián sobre snobismos intelectuais, Peniche e, pasme-se, Gerard Butler...