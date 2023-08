T-Rex cancela presença no Festival Sol da Caparica

Daniel Benjamim, o rapper e produtor da Linha de Sintra mais conhecido como T-Rex, partilhou na sua conta da rede social Instagram a confirmação de que não atuará no dia 18 na Caparica.

"É com grande pena que venho informar que o meu concerto, agendado para esta sexta-feira, no Festival do Sol da Caparica, não se irá realizar", disse em comunicado.

E acrescentou: "Infelizmente, o Festival não assegurou as condições essenciais para a realização do concerto que tinham sido acordadas, o que nos impossibilita a atuar".

Para os fãs prejudicados, o cantor pediu paciência.

"Aos meus fãs que esperavam ver-me esta semana, vou fazer os possíveis para ter uma nova data em Lisboa, com uma atuação memorável, como vocês merecem", concluiu.

O Festival decorrerá de dia 17 a 20 de agosto no Parque Urbano da Costa da Caparica, com um cartaz que explora todos os géneros musicais ao longo desses quatro dias.