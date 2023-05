"Subespécie", o novo álbum de Amaura disponível à meia-noite

Subespécie, o novo álbum de Amaura, chega à meia-noite desta sexta-feira às plataformas digitais. Este é o segundo álbum da cantora Soul e R&B, depois de EmContraste, antecipado pelo single Repeat revelado esta quinta-feira no YouTube.

O álbum conta com 14 faixas originais, nas quais se incluem duas colaborações: Mystique, com Capicua, e União Além, com TNT. A produção foi desenvolvida durante os últimos dois anos, num intercâmbio entre o Brasil e Portugal.

Depois de lançar os singles Chakra Sacro, O Preço e Repeat, Amaura deixa claro que se trata de um álbum autobiográfico, incluindo neles vivências da sua vida pessoal.

Conhecida pela ligação a nomes como Sam The Kid, Fred, Beware Jack e Blasph ou TNT, Amaura estreou-se em 2019 com singles como "Blues do Tinto" e "Dança e Surfista da Banheira".

Recentemente, tem acompanhado Sam The Kid e a Orquestra na estrada e partilhado palco e estúdio com Casse Crua.