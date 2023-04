"Foi um erro". Spielberg arrependeu-se de ter editado E.T. 20 anos depois

Steven Spielberg admitiu estar arrependido por ter editado as armas de E.T. -- o Extraterrestre. Na versão original do filme de 1982 há polícias a perseguir crianças com armas de fogo, mas para o lançamento da edição do vigésimo aniversário, o realizador trocou digitalmente as pistolas por walkie talkies.

"Foi um erro", disse Spielberg. "Nunca deveria ter feito isso. E.T. é um produto da sua época. Nenhum filme deve ser revisto com base nas lentes que temos agora, quer voluntariamente, quer sendo forçados a olhar através delas."

"E.T. era um filme em que eu era sensível ao facto de os agentes federais se aproximarem de crianças com armas de fogo em punho e pensei em mudar as armas para walkie talkies... Os anos passaram e mudei a minha opinião", continuou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Nunca devia ter mexido nos arquivos do meu próprio trabalho e não recomendo a ninguém que o faça. Todos os nossos filmes são uma espécie de sinal de onde estávamos quando os fizemos, como era o mundo e o que o mundo estava a receber quando publicámos essas histórias. Por isso, arrependo-me muito de o ter feito", concluiu.

Não é a primeira vez que Spielberg demonstra arrependimento. Em 2011, durante uma conferência do Los Angeles Times, o norte-americano disse que havia exigido à Universal Pictures para terem uma edição de dois DVD pelo preço de um com a versão original e com a versão especial (que também contava com efeitos especiais atualizados).

"Apercebi-me que o que tinha feito era ter roubado às pessoas que adoravam o E.T. as suas memórias do E.T.", disse em 2011. Na altura do Blu-ray, a edição especial já não existia.

Durante a conversa da Time 100 Summit o tema da censura foi abordado também na perspetiva dos livros, no caso do autor de clássicos da literatura infantil Roald Dahl. Os seus livros (como os de Enyd Blyton, Agatha Christie ou Ian Fleming) estão a sofrer de corte e costura na linguagem com o objetivo de não ofender os leitores.

"Nunca ninguém deve tentar tirar o chocolate do Willy Wonka! Nunca!", ironizou Spielberg em referência a Charlie e a Fábrica de Chocolate. "Para mim, é inviolável. É a nossa história, é o nosso património cultural. Não acredito em censura dessa forma."