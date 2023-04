Sol da Caparica volta com mais um palco e diversidade musical para a sua 8ª edição

O Sol vai estar de volta ao Parque Urbano da Costa da Caparica de 17 a 20 de agosto. O cartaz da 8ª edição do festival de música conta com nomes como Léo Santana, Carolina Deslandes, T-REX, Valete e Matias Damásio que irão atuar espalhados pelos cinco palcos do recinto.

"Voltamos mais fortes e melhores. É um orgulho muito especial termos uma equipa renovada, uma equipa maior com muitos profissionais", disse Zahir Assanali, presidente do Grupo Chiado, a produtra do Sol da Caparica, em conversa com o DN. O evento continua a apostar na vasta diversidade musical do HipHop, Rap, Pop, Samba ao Funk.

O primeiro dia de festival, no dia 17 de agosto, contará com nomes como o cantor brasileiro Léo Santana, a portuguesa Carolina Deslandes e Paulo Gonzo no palco Dom Tápparo, o principal do recinto. O cantor, que passou pelo Sol da Caparica em 2015 regressa agora ao festival. Apesar de ainda faltar alguns meses, Paulo Gonzo disse ao DN que o seu espetáculo irá contar com clássicos como Sei-te de Cor mas também temas mais recentes como Não Dá. "Este festival tem um ambiente descontraído e tem sol. Há muita gente diferente e de faixas etárias diferentes. É uma mistura de gente que faz um ambiente muito importante e alegre", disse.

© PAULO SPRANGER/ Global Imagens

Ainda no dia 17, o palco Kavi Music vai receber Desconectados, Domingues, Fernando Cunha e Beatriz Rosário.

A cantora portuguesa Beatriz Rosário irá estrear-se no festival e pretende apresentar um conceito de concerto diferente, misturando o fado com outros géneros musicais. Por exemplo, para o novo single Maria, que irá sair no final do mês de abril, a cantora disse que vão estar 30 crianças a cantar e a dançar no concerto. "É um festival que apoia a música portuguesa e isso é fantástico numa excelente localização com boa energia", disse em conversa com o DN. Puro Rock, Chelsea Dinorath e Tay vão também marcar presença no primeiro dia.

Dia 18 de agosto, o segundo dia do Sol da Caparica, tem confirmado os nomes T-rex, Yola Semedo e Leo2745.

No sábado, dia 19 de agosto, terceiro dia de festival, João Pedro Pais e Nininho Vaz Maia vão subir ao palco Dom Tápparo. Já o palco Kavi Music vai contar com Badoxa, Jüra e Kappa Jotta.

O músico português Kappa Jotta passou pelo Sol da Caparica este no festival no ano passado, mas no público quando assistiuao concerto do rapper Bispo. "Curti bué e agora ser convidado para estar presente num festival desta dimensão é sempre ótimo", disse também em conversa com o DN. Sobre a sua atuação revelou que quer fazer algo especial, mas ainda é demasiado cedo para desvendar. "Até agosto provavelmente ainda vão sair novos temas. Eu tenho muita música feita e sou muito indeciso para lançar temas. Nunca sei quais são as músicas que vou lançar. Então, deixamos as coisas mais para cima do evento", explicou.

Ainda no terceiro dia, Duque Província e Gaby são as confirmações para o palco Red TAZZ.

Para o último dia de festival, 20 de agosto, vão estar presentes Matias Damásio, MC Pedrinho e Valete no palco principal, por sua vez, Da chick e tontos no Palco RED TAZZ e Damásio Brothers estarão no palco Matrizauto.

Outra das novidades da edição é o novo palco: LS&Republicano. Uma vertente mais casual do festival, onde os artistas como o projeto porbatuka, um grupo musical cujo elemento principal é a percussão promove a inclusão social, irão interagir com o público ao som de Funk e Samba.

A maior banda Rock do mundo

Juntamente com a Encore, projeto musical solidário de apoio a crianças e comunidades desfavorecidas, o Sol da Caparica pretende criar a maior banda de rock do mundo para o hino do festival. O objetivo é juntar mais de 1200 músicos, com 450 guitarristas, 250 bateristas, 400 vocalistas e 200 baixistas a cantar. Durante os quatro dias do festival, todos músicos desta "banda rock" vão assinar uma guitarra que será posteriormente leiloada. Os lucros vão reverter na sua totalidade para compra de instrumentos musicais para crianças e comunidades mais desfavorecidas.

Devido a alguns problemas na edição passada, Zahir Assanali explicou ao DN que a equipa do festival foi reforçada. "Nós este ano temos uma equipa reforçada com excelentes profissionais. Para nós isso é um problema ultrapassado. Assumimos que temos falhas mas reforçamos naquilo que achamos mais importante".

O preço dos bilhetes para o festival variam entre os 20 e os 75 euros.