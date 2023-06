"Sociedade venezuelana, literariamente, sempre teve um combate entre a barbárie e a civilização"

Enquanto leitor suspeito que os nomes das aldeias são fictícios, mas é evidente que são da América Latina. Imagino que sejam na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, mas também poderiam ser talvez no Equador ou no Peru... É uma região real que está no livro ou é uma região que quis meramente ficcional?

O Terceiro País é um romance que se desenrola numa fronteira que poderia ser de muitos dos países que mencionou, mas na verdade, a essência do livro parte da viagem que fiz no ano de 2019 durante o momento mais dramático da migração venezuelana para a Colômbia. Viajei para um sítio que se chama Riohacha e que está a poucos quilómetros da fronteira com a Venezuela. Tomei a decisão de transformar numa ficção porque isso me permitia trabalhar com alguma liberdade. No entanto, no livro conto a história de uma mulher que tem um cemitério ilegal, onde enterra pessoas que não têm como pagar.

Há uma base de verdade?

Sim, na verdade aquilo existe, mas com outro nome. Como aquele há muitos outros, há outros lugares parecidos na Colômbia. Eu queria conhecer e consegui. É um lugar onde estão enterrados muitíssimos migrantes que passavam que não conseguiam completar a travessia. Normalmente crianças, morriam muitas crianças, quase todos eram crianças. Encontrei a mulher, conversei com ela, quis saber qual era o tipo de pessoas que ali chegavam. A experiência foi tão impressionante que eu nunca a quis contar como reportagem porque isso ter-me-ia obrigado a fazer uma série de coisas que tiraria a força ao texto. Se eu pusesse numa reportagem que um milhão de pessoas cruza a fronteira entre a Venezuela e a Colômbia todos os dias...

Está a falar de pessoas que vão e vêm, não são só as que estão a fugir da crise económica na Venezuela?

A fronteira estava fechada nessa altura..., mas sim.

Para mim, o mais impressionante neste livro é a violência que relata e que não é só a violência entre as pessoas, mas também se destaca a supermulher que é Visitación. Uma vez que é uma personagem inspirada numa pessoa real, essa Visitación que conheceu era mesmo uma supermulher, como é descrita?

Tem muitos traços disso, muitos. Visitación Salazar é uma personagem muito livre e tem uma energia tremenda, mesmo fisicamente. Como personagem tem esse sincretismo e essa mistura entre uma mulher com compaixão e uma mulher populista, mas, ao mesmo tempo, é muito forte de carácter, é uma líder que surge, uma mulher muito corajosa. Claro que ao apresentá-la num contexto de ficção há um lado hiperbólico, exagerado.

A verdadeira Visitación é uma colombiana?

A verdadeira é colombiana, sim. As pessoas na Colômbia, as da fronteira, que recebem todos esses venezuelanos, também sofrem um impacto grande com a crise na Venezuela, a sua realidade é completamente transformada pela crise do país vizinho.

Sente que existe solidariedade ou, por outro lado, também há alguma recusa?

Muitíssima solidariedade. Temos de dizer que naquele momento, em 2019, o problema era muito mais grave, muito mais duro, porque foi quando foi declarada a crise humanitária. Eu encontrei muitíssima solidariedade e também personagens como aquela em quase todos os lugares. Havia muita pena e muita dor.

Até porque a Venezuela tinha sido muito próspera devido ao petróleo, não é verdade. Mais rica do que a Colômbia noutras eras?

Exatamente. Na Venezuela dos anos 1970, 1980, quando o barril de petróleo estava muito alto, compensava a muitas pessoas da Colômbia irem trabalhar para a Venezuela e mandarem dinheiro para casa.

Ainda tem memória desses tempos, da época pré-Chávez?

Sim, claro. A memória que fica, não diria que é a de um país idílico, mas não era tão pobre.

Em algum momento acreditou, ou as pessoas que lhe eram próximas, que Hugo Chávez, eleito pela primeira vez presidente em 1999, poderia ser uma mudança para melhor, para se tentar fazer da Venezuela um país mais igualitário?

Sim. Hugo Chávez teve um apoio popular incrível durante os seus primeiros cinco anos. Tinha uma liderança impressionante. Creio que uma parte da opinião pública não gostava do facto de ele ser um militar insurrecto, pois parecia antidemocrático. O mais impressionante foi como a esquerda venezuelana, todos aqueles partidos que se imaginava serem uma ressurreição do partido comunista, abraçou a bandeira de Chávez. Quem é que pode não estar de acordo com alguém que defende a redistribuição da riqueza, que fala de prosperidade? O problema é quando ninguém pensa na mensagem de ressentimento, na atitude de dizer que vamos tirar a quem tem alguma coisa... Tudo começou com uma sinalização política, pois os partidos da social-democracia e da democracia cristã estavam numa fase impopular, viviam uma crise muito profunda e as pessoas já não acreditavam naquele sistema de partidos que tinha tomado conta do Estado. Este homem, Chávez, era visto como uma figura redentora e ninguém acreditou que aquele discurso antidemocrático fosse chegar tão longe, tanto assim que Hugo Chávez teve o apoio do principal empresário do país, um homem que era dono de uma parte importante da indústria e dos maiores meios de comunicação.

Quando tomou a decisão de partir para Espanha?

Em 2006. Agora, quando penso nisso, vejo que era uma época de enorme polarização e de muita violência na rua. O cenário era o do confronto entre duas fações. Parecia um confronto, mas honestamente, eu, que era muito jovem, achei que era uma violência orquestrada pelos partidos próximos do governo, que tinham a sua própria milícia e a sua própria gente. Claro que aquilo foi escalando até a um ponto...

Quando partiu a situação social não era tão degradada como agora, por exemplo, esta emigração para a Colômbia não existia, era mais a elite que estava a emigrar?

Sim, exatamente. Era mais a classe média, os profissionais jovens, mas que o faziam com uma certa dor, pois nunca tinha acontecido antes.

Há quem considere hoje que Nicolás Maduro é muito pior a governar do que Chávez, que morreu em 2013. Tem de ver não só com a personalidade, pois não tem o carisma do antecessor, mas também com o momento que é muito mais complicado. O petróleo, com Chávez dava muito mais dinheiro do que hoje em dia, o que não se deve apenas ao preço do barril, mas também ao facto de a companhia estatal não conseguir produzir o que produzia antes. Quando compara Maduro com Chávez vê uma grande diferença?

Há várias diferenças. Uma delas é que Hugo Chávez, sendo militar, nunca reprimiu tão brutalmente a população civil usando forças militares e forças do Estado como faz Maduro que é um civil. Há uma ONG que está há muitos anos na Venezuela e eles contaram-me que na altura em que Maduro era líder sindical indicaram o escritório dele para denunciar abusos policiais. Vinte anos depois temos milhares de vítimas a queixarem-se. Em segundo lugar, do ponto de vista económico, Hugo Chávez desmantelou a indústria petrolífera nacional. De cada vez que o governo nacional enfrentava uma greve da indústria do petróleo tinha de retroceder, sempre. A indústria foi destruída, militarizada. Foi, na verdade, um processo de perseguição política. Aliás, grande parte da diáspora é de trabalhadores petrolíferos que, além do mais, não podiam trabalhar noutra companhia que ficasse perto. O governo queria manter a indústria em pobreza e para isso utiliza toda a maquinaria económica na região com Evo Morales, Cristina Kirchner, Cuba... Havia todo um lóbi político para financiar todos os planos que a mim me pareciam propaganda. Criou-se um sindicato de motoristas pela pátria e outros do mesmo género, muitos outros, com o dinheiro público. Há um momento de declínio na indústria, que deixa de produzir e aí começam os problemas, com um problema sério de gasolina disponível na Venezuela.

Já com Maduro no lugar de Chávez?

Já com Maduro. Surgem problemas básicos de iluminação, de água, da gestão do Estado. Pergunto-me muitas vezes se tudo faz parte de um plano sistemático de desmantelar um país ou se é torpeza, porque custa-me pensar como, em 20 anos, se conseguiu destruir tão rapidamente o que se criou em 40.

O que pensa quando dizem que há uma oposição financiada pelos Estados Unidos e que Maduro acaba por beneficiar de um certo nacionalismo venezuelano face à intervenção de potências estrangeiras?

Creio que uma sociedade que atravessa um processo como o chavismo fica doente. Em que sentido? No sentido em que há várias reações. O venezuelano mais beligerante, mais renhido, mais castigado pelo chavismo é muito mais radical. Há fenómenos muito particulares de radicais que se movem contra tudo, seja o chavismo ou outra coisa. Esse, para mim, é um setor muito pequeno. Creio que a maioria vive com preocupação a torpeza com que os Estados Unidos organizaram a operação para tentar debilitar o chavismo, pois sempre foram ignominiosos na sua política externa na região. Cada vez que intervieram, como na Colômbia nos anos 1990, 2000, contra as guerrilhas e o narcotráfico, a reação foi muito mais dura. Eu era pequena, mas recordo-o perfeitamente. Também como na Venezuela foi um erro terrível o que tentaram fazer, considerando que agora lhes compram petróleo... Então, para quê romper todo o tecido político, para quê dar argumentos a Maduro para dizer que o imperialismo o está a minar, quando o que fez foi fortalecê-lo, porque lhe dá argumentos e, além do mais, agora branqueia-o.

Voltando a este romance, o seu segundo, essa violência dos homens contra os homens, dos homens contra as mulheres, mesmo das crianças contra os animais - o episódio da iguana impressiona - , é algo que é próprio da Colômbia, da Venezuela, da América Latina em geral, ou tem que ver com a pobreza e com a degradação da vida das pessoas?

Vou responder partindo de um facto: toda a sociedade em que eu cresci, a sociedade venezuelana, literariamente sempre teve um combate entre a barbárie e a civilização. Em todos os romances de Rómulo Gallegos, por exemplo, está presente a barbárie contra a possibilidade de um país. Penso que isso resume muito bem. Há uma tendência tremenda para a desordem, o desgoverno e uma propensão para a violência.

Essa violência, aqui, é uma violência rural, mas no seu primeiro livro, Cai a Noite em Caracas, ela também existe de uma forma urbana?

O problema é que nos últimos 20 ou 25 anos exacerbou-se uma forma de violência sem qualquer tipo de humanidade. Pode-se matar alguém a tiro só para lhe tirar alguma coisa. A violência tornou-se exagerada, desumanizada. Também é certo que muitas metáforas nos livros, como a das crianças com a iguana, são uma maneira de fazer aparecer um milagre do meio da violência, aparecer uma personagem que tem um cemitério que tenta ajudar as pessoas.

Para mim esse momento do sofrimento da iguana e a violência gratuita foi um momento forte do livro. Quando a escreveu já tinha a ideia de que ria ser esse momento forte?

Sim, claro. Era um retrato cruel de como crianças pequenas num ambiente violento cometem essa violência. Parecia-me muito forte. Há muito disso e boa parte da violência urbana e rural chegou a um ponto absurdo. Já não basta assassinar alguém, há que também desmembrá-lo. É a indignidade absoluta do corpo humano. Por isso me interessava tanto a ideia da enterradora. Primeiro porque é uma imagem real. Era uma coisa instintiva, dignificar os mortos, uma ideia básica da civilização. Parecia-me gravíssimo que o país não só expulsasse os seus habitantes, como o fizesse com um sistema tão terrível como uma peste.

A metáfora da peste que faz fugir as pessoas é para a mudança política?

A peste é tudo. É uma doença moral. Porque quando alguém não tem dinheiro e tem de cortar o cabelo para vender e poder comer, há aí um problema grave. Isso acontece com muita gente e as consequências são muito profundas. No primeiro livro, a violência era muito explícita, neste é diferente. Muitas vezes é uma violência que está quase a acontecer, mas não acontece.

Angústias é a outra heroína deste romance, e que tem um final feliz, ou na realidade fica tudo um pouco em aberto?

Eu penso que é um final aberto, pois gosto dos finais abertos.

Mas é um final com alguma esperança?

Eu creio que sim. Porque alguém conseguiu defender o cemitério, ainda que o tenham arrasado, mas alguém o conseguiu defender. Há a ideia de que se pode reparar ou corrigir, de que pode haver uma redenção. Vamos pensar que sim.

Sei que não tem visitado o país, mas há recensões dos seus livros na Venezuela? A imprensa noticia os romances e faz-lhe entrevistas?

Sim.

Então pode dizer-se que ainda há alguma liberdade de expressão, algum pluralismo na sociedade?

As pessoas que me entrevistaram pertencem a meios de comunicação social que estão fora, que foram fechados e proibidos. Quando me entrevistam na rádio, tenho de falar por eufemismos. Falamos de literatura, falamos da maravilha que é ter traduções em 30 línguas, mas quando vou falar um pouco mais do que penso do país, mudam de tema.

Esta conversa que estamos a ter agora não seria possível num meio de comunicação venezuelano?

Não, não poderia dizer que Maduro é um corrupto na rádio nacional. Por exemplo, há um jornalista na Venezuela que era o organizador da Miss Venezuela, o concurso de beleza, o grande símbolo nacional. Era jornalista do diário mais importante, o El Nacional, e esteve seis anos preso por ter feito uma crítica ao governo. O mesmo se passou com outro jornalista que estava a dar uma explicação técnica para um apagão na cidade e apanhou um ano de prisão. Só saiu porque o governo espanhol interveio.

Portanto, o governo toma uma posição assertiva para dar o exemplo?

É aterrorizador!

