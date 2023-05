Em tempos recentes, a diversidade de estreias do cinema português é uma evidência que se saúda. Atualmente em exibição, Vadio, primeira longa-metragem de Simão Cayatte, pode servir de exemplo: um filme que se distingue pela energia dramática e subtileza narrativa do retrato de um rapaz, algures no Alentejo, abandonado pelo pai, protagonizando uma saga de sobrevivência material e afetiva. Para a respetiva produtora, Ukbar Filmes, empresa de Pandora da Cunha Telles e Pablo Iraola, o resultado reflete uma fundamental linha de trabalho.

Pandora da Cunha Telles resume a lógica dessa estratégia, sublinhando a criação de laços de produção com os cineastas: "Já nos conhecíamos, uma vez que trabalhamos com o Simão desde a curta-metragem Miami (2014). É um autor que tem muitas histórias dentro dele. Seguimos muitos realizadores das curtas para as primeiras obras: o Jorge Jácome é outro exemplo do que estamos a fazer."