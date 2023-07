Sinéad O'Connor trabalhava em novo álbum antes da sua morte

A cantora irlandesa Sinéad O'Connor, que foi encontrada morta na sua casa de Londres na quarta-feira (26), trabalhava na fase final de um novo álbum, preparava uma tournée e planeava levar a sua autobiografia para a tela do cinema, divulgaram os representantes da artista nesta sexta-feira (28).

As causas da morte da artista, de 56 anos, que já havia compartilhado pensamentos suicidas no passado, não foram mencionadas. A investigação solicitou uma autópsia.

"Sinéad estava a terminar o seu último álbum, a analisar datas para uma nova tournée em 2024 e considerava as oportunidades para fazer uma adaptação cinematográfica do seu livro" autobiográfico publicado em 2021, "Rememberings", disseram os seus representantes, Kenneth e Carl Papenfus, no site da agência 67 Gestion.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Planos maravilhosos estavam a ser desenvolvidos", acrescentaram, prestando os sentimentos à família da cantora.

O desaparecimento de Sinéad O'Connor, que ganhou fama mundial em 1990 com a música "Nothing Compares 2 U", escrita pelo cantor americano Prince, gerou uma avalanche de homenagens.

"Nenhuma causa médica da morte foi atribuída", disse o tribunal na quinta-feira, enquanto a polícia disse que "a morte não é considerada suspeita".

Após o seu filho Shane, de 17 anos, ter posto fim à própria vida, em 2022, a cantora foi hospitalizada ao dizer nas redes sociais que também estava a pensar em suicídio.

Além da música, a cantora ganhou destaque pela luta contra os abusos sexuais na Igreja Católica, a qual acusou de não ter protegido suficientemente as crianças. Em 1992, O'Connor rasgou uma imagem do papa João Paulo II em direto numa estação de televisão norte-americana.