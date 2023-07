Sinead O'Connor mandou mensagens "carregadas de desespero e tristeza" antes de morrer

O cantor irlandês Bob Geldof, ex-vocalista do grupo Boomtown Rats e organizador do famoso festival Live Aid, conhecido pelas suas lutas ativistas, revelou nas redes sociais que recebeu mensagens cheias de "tristeza e desespero" de Sinead O'Connor (1966-2023) pouco antes da cantora (56 anos) ter morrido na semana passada.

O artista, de 71 anos, que era um grande amigo de Sinead, também prestou homenagem à cantora. "Não há outra opção, como todos vocês sabem, do que apenas continuar. Muitas vezes vi uma Sinead cheia de uma terrível solidão e de um terrível desespero. Ela era uma grande amiga. Chegámos a falar há algumas semanas atrás. Algumas das suas mensagens estavam carregadas de desespero e tristeza, e algumas eram muito felizes. Ela era assim", disse o cantor.

Geldof e O'Connor eram amigos de longa data. Além de dois dos mais famosos e conceituados cantores da Irlanda, são constantemente lembrados por seu ativismo e envolvimento em questões políticas.

O'Connor foi encontrada sem vida no seu apartamento em Londres no último dia 26 de julho. Morreu 18 meses após o suicídio do seu filho adolescente, Shane.

A cantora começou a sua carreira na música em 1987, com o álbum The Lion and the Cobra, dedicado à mãe. Mas foi só nos anos 90 que Sinéad ficou internacionalmente famosa com a canção Nothing Compares 2 U.