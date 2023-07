Sinead O'Connor foi encontrada inconsciente em casa e declarada morta no local

A cantora e compositora irlandesa Sinéad O'Connor, que morreu esta quarta-feira, foi encontrada inconsciente na sua casa em Londres e declarada morta no local, avança a Sky News, que cita a polícia local.

Os familiares mais próximos foram notificados em seguida e a morte da artista não está a ser tratada como suspeita.

"A polícia foi chamada às 11:18 de quarta-feira, 26 de julho, devido a relatos de uma mulher inconsciente num endereço residencial na área SE24. Os polícias apareceram e uma mulher de 56 anos foi declarada morta no local", adiantou a Polícia Metropolitana em comunicado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sinéad O'Connor alcançou grande sucesso internacional no início da década de 1990 com a canção "Nothing compares 2 U", composta por Prince, que logo em 1990 foi eleita pela revista Billboard como o single n.º1 do ano.

A artista de Dublin lançou 10 álbuns de estúdio, numa carreira de sucesso, também marcada pelas suas tomadas de posição.

Em 1992, rasgou uma fotografia do Papa João Paulo II, em direto no programa Saturday Night Live, da televisão norte-americana, num protesto contra os abusos sexuais na igreja. Sete anos mais tarde, em 1999, O'Connor mostrar-se-ia arrependida pelo ato, quando foi ordenada sacerdotisa de uma ordem católica fundamentalista, mas sem deixar de defender as vítimas de abuso.

Em 2017, O'Connor mudou de nome para Magda Davitt e, no ano seguinte, converteu-se ao islamismo, mudando novamente o nome, desta feita para Shuhada'Sadaqat. Continuou, porém, a gravar e a apresentar-se com o seu nome de nascimento.

Nunca abandonou o papel de ativista, abordando diferentes problemáticas como abuso infantil, que confessou ter sofrido, a depressão e os problemas causados por doenças mentais, os direitos da mulher e a condenação do racismo, evocando personalidades como Martin Luther King.

Em 25 de junho de 1995, quando atuou no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, trouxe o seu então recente álbum "Universal Mother", e não cantou "Nothing Compares 2 U". No último dos seus dois 'encores' interpretou a solo, sem acompanhamento, "Dream A Little Dream Of Me", de Mama Cass, dos Mamas and Papas.

Três anos antes, alguns dias após a participação no programa Saturday Night Live, afirmara-se sobre uma audiência hostil, no Madison Square Garden, em Nova Iorque, interpretando, também a capella, o hino anti-belicista "War", de Bob Marley.

Em 2020 publicou a autobiografia "Rememberings".

No ano passado, Shane, filho da cantora, morreu aos 17 anos. O'Connor deixa outros três filhos.

No início deste ano, O'Connor recebeu o prémio inaugural de Álbum Irlandês Clássico da RTE, televisão pública irlandesa.

Hoje, o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, declarou que lamenta "profundamente a morte de Sinéad O'Connor", apresentando "condolências" não só à família e amigos, mas também "a todos os que amam sua música".

"Sua música era amada em todo o mundo e o seu talento era inigualável e incomparável", escreveu o chefe do governo de Dublin na rede Twitter.

Atualmente a cantora vivia entre Londres e a capital irlandesa.