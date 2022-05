Simone de Oliveira: a voz do Rock in Rio

Quando todos os palcos se apagarem no último intervalo do Rock in Rio, a única coisa que se vai ouvir é o som estridente do microfone, seguido de "Um minuto de atenção por favor" na voz de Simone de Oliveira.

Quando o convite surgiu , Simone não acreditou. "Primeiro custou-me um bocadinho a acreditar. Depois eu tenho grande respeito pela Roberta Medina e gostava muito de a conhecer pessoalmente. Foi um desafio que me foi proposto e eu gosto de desafios. E acho que não me saí nada mal a gravar. É muito bom lembrarem-se de mim", afirmou a cantora e atriz, depois da gravação da mensagem para o festival que regressa dentro de três semanas.

A ideia começou por um vídeo, que ia passar no Palco Mundo, mas foi sugerido outro plano: parar todos os palcos ao mesmo tempo e, com tudo escuro, o festival vai falar com as pessoas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O primeiro nome que me veio à cabeça foi Simone de Oliveira. Tinha de ser uma voz absolutamente soberana que imponha respeito e que faça as pessoas pararem. Uma voz que todos reconheçam e criar um momento impactante", explicou Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, numa conversa com o DN no dia da gravação. A mensagem, que vai tocar todos os dias do Rock in Rio, pretende conectar todos os presentes e valorizar o privilégio que é voltar a viver a vida depois de quatro anos sem o festival.

"Mais de mil e quatrocentos dias e noites, sem poder sentir esta energia, sem poder sentir esta vibração", vai-se ouvir no Parque da Bela Vista, parte da tal mensagem.

Todos os dias a mensagem gravada por Simone de Oliveira irá passar no festival. © Leonardo Negrão/Global Imagens

"Eu acho que todos os dias vai ser muito emocionante. Uma coisa é estar lá e sentires aquele arrepio na alma inteira. O primeiro som a ouvir-se na cidade do rock é um barulho de microfone. E todos vão dizer "Ai"", acrescentou a vice-presidente do festival.

Simone vai pela primeira vez ao Rock in Rio este ano. Adora concertos, mas pretende encontrar um sítio tranquilo para beber um copo, de preferência whisky com três pedras de gelo. É assim que vai desfrutar do festival. "Vou estar bem, vou ver as pessoas todas alegres e prazenteiras. Aos 84 anos não me imagino aos pulos ou aos gritos", confessou a artista ao DN.

Depois de dois anos de pandemia, Simone de Oliveira vê esta mensagem como algo importante. "É um reencontro entre nós todos que estivemos dois anos em casa e não só. Talvez a gente mais nova tenha sentido de uma certa maneira, mas a gente mais idosa, sentiu muito. Eu não senti essa solidão porque estou habituada a viver sozinha, não senti tanto a solidão que a maior parte das pessoas sentiu."

No entanto, a artista acha que haverá gente a não reconhecer a sua voz, quando a sua mensagem passar no Rock in Rio. "Possivelmente haverá gente que não me conhece. Não é obrigatório que as milhares de pessoas que estão lá conheçam a minha voz. O público às vezes ama, outras vezes odeia porque o público é a coisa mais extraordinária."

mariana.goncalves@dn.pt