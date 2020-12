SIC e TVI alteram programação devido a morte de Sara Carreira

As manhãs e tardes de festa dos canais privados portugueses foram canceladas este domingo devido à morte de Sara Carreira, anunciaram SIC e TVI nas redes sociais.

Ainda de madrugada, Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, publicou na sua conta de Instagram as alterações, lamentando em primeiro lugar a morte da jovem cantora, que tinha participado como concorrente no programa da SIC A Máscara.

"É com profundo pesar que a SIC lamenta a morte brutal de Sara Carreira, aos 21 anos. Nunca esqueceremos a Sara, a sua alegria e doçura e comungamos da dor da sua família, a quem desejamos força e coragem na mais terrível das horas. Que a sua memória e o seu amor permaneçam vivos entre todos aqueles que a conheceram", diz a mensagem de Daniel Oliveira.

"Em virtude desta perda brutal, a SIC decidiu não realizar os programas "Olhó Baião!" e "Domingão em Casa" deste dia 6 de dezembro", completa.

Já esta manhã a estação de Queluz de Baixo comunicou que também a sua grelha de programação sofreria alterações. "A TVI não emite este domingo o Somos Portugal em respeito pelo trágico desaparecimento de Sara Carreira. O m>Somos Portugal é um programa que celebra os artistas e o país, mas num registo não adequado ao momento. A TVI endereça à família Carreira, com quem tem históricas ligações, os seus sentimentos", lê-se no Instagram da TVI.