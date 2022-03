Chico Diaz perdeu a conta às vezes que o cinema e a televisão brasileira lhe ofereceram papéis de vilão - "o capanga, o tipo violento", diz. Até que aprendeu a responder não e a procurar outros caminhos que, entre outras viagens, o trouxeram a Portugal para protagonizar o filme de João Botelho, O Ano da Morte de Ricardo Reis, e agora este King Lear, levado à cena pela Companhia de João Garcia Miguel.

À sexta semana de trabalho (com algumas paragens por causa da pandemia) ator e encenador mostram-se em sintonia. Chico fala dum texto tão poderoso como "apavorante" para um ator, João Garcia Miguel no eterno mistério que há em Shakespeare: "Que poder magnético é este dum texto, escrito há mais de 400 anos, que continua a atrair a nossa atenção e a emocionar-nos?". A peça que sobe esta 4ª feira ao palco do Teatro Ibérico não é, todavia, a primeira do dramaturgo inglês que João Garcia Miguel encena, nem tão pouco este é o primeiro King Lear da sua carreira: "Esta companhia já representou o Lear mas foi há 16 anos. Os atores são outros, a própria montagem do texto é outra e os tempos são completamente diferentes. É, por isso, um desafio voltar a pegar nesta peça e compararmos o nosso trabalho, perceber o que em nós mudou enquanto companhia, apesar de nos termos apaixonado pela segunda vez pelo mesmo texto."