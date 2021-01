Berlin Alexanderplatz, de Burhan Qurbani

Foi um dos títulos em competição no último Festival de Berlim e é o primeiro a ficar disponível na Filmin a partir desta quinta-feira (toda a restante programação da KINO cai na plataforma no dia seguinte). Adaptado do romance seminal de Alfred Döblin, uma das obras maiores da literatura alemã que Rainer Werner Fassbinder levou à televisão na operática série homónima de 1980, Berlin Alexanderplatz surge como uma "atualização" ou versão contemporânea dessa história passada nos anos de 1920.