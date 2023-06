Série "Rabo de Peixe" vai ter uma segunda temporada

A série portuguesa Rabo de Peixe vai regressar para uma segunda temporada, anunciou a Netflix na rede social Instagram esta quinta-feira. Este anúncio surge três semanas depois da estreia da série de ficção.

"A TRAVESSIA AINDA NÃO ACABOU. O fave português de todos nós vai regressar para a segunda temporada", escreveu a plataforma.

A série protagonizada por José Condessa estreou no dia 25 de maio na plataforma de streaming Netflix e está pela segunda semana consecutiva no top global das dez séries mais vistas em língua não inglesa.

"Por todas as pessoas que se emocionaram, riram e sofreram com aquele grupo de amigos de Rabo de Peixe, prometemos uma segunda temporada emocionante e surpreendente", afirmou o realizador Augusto Fraga, citado no comunicado da Netflix.

A história parte de um acontecimento verídico ocorrido em 2001, quando um veleiro naufragou com meia tonelada de cocaína a bordo, tendo grande parte da droga dado à costa próximo de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel.

A partir desses factos, foi construída uma ficção sobre quatro amigos que, na posse de vários quilos de droga, ambicionam mudar de vida, e sobre uma investigação policial em torno daquele naufrágio.

Na série, os quatro amigos são interpretados por José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão, mas entram ainda outros nomes como Albano Jerónimo, Maria João Bastos, Afonso Pimentel, Pêpê Rapazote e Adriano Carvalho.

Além de Augusto Fraga, no núcleo duro de trabalho desta série estiveram ainda o montador Marcos Castiel e o diretor de fotografia André Szankowski.

"Rabo de Peixe" foi um dos dez projetos vencedores de um concurso de argumento promovido pela Netflix com o Instituto do Cinema e do Audiovisual.