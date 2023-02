Semana da Moda de Milão abre com celebridades e crescimento da indústria

Gucci, Dolce & Gabbana, Fendi e Missoni estão entre as principais casas de moda italianas expostas na Semana da Moda de Milão a partir de quarta-feira, com a indústria a ser impulsionada pelos resultados das grandes vendas, apesar da incerteza económica alimentada pela guerra.

A mega-estrela americana Kim Kardashian vai estar presente num evento organizado pela D&G para celebrar a sua linha Ciao Kim, que teve a sua estreia na cidade do norte de Itália em Setembro.

As grandes marcas de renome Etro, Giorgio Armani, Prada, Bottega Veneta e Moschino estão também entre as que mostram as suas coleções de Outono/Inverno 2023-2024, com 59 desfiles de passarelas na programação oficial até 27 de fevereiro.

Também haverão exposições do videoartista americano Bill Viola e do falecido fotógrafo de moda francês Guy Bourdin, cujo espectáculo tem a curadoria de Giorgio Armani.

Entretanto, o primeiro Black Carpet Awards terá lugar na sexta-feira - uma noite de gala organizada pela Associação de Moda Afro para celebrar a diversidade, cuja falta é, há muito tempo, um tema em Milão.

Apesar da crise energética e da incerteza global causada pela guerra na Ucrânia, que rebentou há quase exatamente um ano, as principais marcas de luxo estão a florescer.

O gigante francês LVMH, cujas marcas italianas incluem Fendi, Bulgari e Loro Piana, reportou um aumento de 23% nas vendas e uma subida de 17% no lucro líquido em 2022 - ambos novos recordes para o grupo.

Ano 'Excecional'

Entretanto, a rival Kering relatou um crescimento de 14% no seu lucro líquido, com as vendas a aumentarem 15%, apesar do fraco desempenho das marcas emblemáticas Gucci e Balenciaga.

Os números da Câmara Nacional de Moda Italiana (CNMI) confirmam a tendência positiva, com o setor a registar receitas melhores do que o previsto de 98,3 mil milhões de euros (104 mil milhões de dólares) em 2022, mais 18% do que no ano anterior.

"Um crescimento como o de 2022 foi excecional", refletindo um impulso após a pandemia, disse o chefe de câmara da moda Carlo Capasa.

Embora os preços mais baixos do gás e as esperanças de arrefecimento da inflação tenham alimentado as esperanças de um bom 2023, a câmara da moda prevê cautelosamente um crescimento de 4%, mais próximo dos níveis pré-pandémicos.

"Talvez pudéssemos fazer ainda melhor, mas há uma guerra às portas da Europa, incerteza quanto aos custos energéticos - e esperamos que a China esteja fora da pandemia", disse Capasa aos repórteres na terça-feira.

Os números da Gucci foram prejudicados pelo fraco mercado chinês, onde as restrições do coronavírus que criaram hábitos de compra só foram levantadas em Dezembro.

As vendas caíram 11% durante o quarto trimestre na Gucci, onde Sabato De Sarno foi nomeado novo diretor criativo em janeiro, após a demissão surpresa de Alessandro Michele em novembro.