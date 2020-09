Sem público nem nomeados: Prémios Emmy são entregues esta noite

Sem público, sem passadeira vermelha, numa sala vazia, serão anunciados, esta noite, em Los Angeles (Califórnia), os vencedores dos Prémios Emmy, os prémios da Academia de Televisão dos EUA. No ano passado, a cerimónia não teve apresentador, este ano o apresentador será JImmy Kimmel (é a terceira vez que apresenta os Emmy, depois de o ter feito em 2012 e 2016) mas a cerimónia será certamente a mais estranha de sempre pois nem sequer os nomeados foram convidados.

A organização distribuiu um kit de videochamada a todos os nomeados, que deverão estar preparados para, caso sejam vencedores, entrarem em direto na cerimónia para fazer o seu discurso de agradecimento.

Além desses, está também prevista a participação - remota - de convidados como a apresentadora Oprah Winfrey, o ator Morgan Freman ou Lin Manuel Miranda, criador do musical Hamilton.

Como comentou Kimmel: pode correr tudo bem mas também poderá ser um desastre completo.

"As coisas não vão correr perfeitamente o tempo todo", admitiu Ian Stewart, um dos produtores do evento. "A parte boa é que temos Jimmy Kimmel, que adora fazer televisão em direto e adora o caos. Acho que ele está realmente à espera que as coisas corram mal, para dizer a verdade. "

Em Portugal, a cerimónia será transmitida a partir das 00:30 pelo canal SIC Caras.

Watchmen, série da HBO que adapta a banda desenhada homónima de Alan Moore e Dave Gibbons, lidera as nomeações: tem 26. A série está indicada para melhor realização, melhor série, fotografia, banda sonora e efeitos especiais e ainda pelo elenco, do qual fazem parte Regina King, Jeremy Irons e Jean Smart, entre outros atores.

Com 20 nomeações surge The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime) e, com 18 nomeações, figuram Ozark (Netflix) e Sucession (HBO).

A 72.ª edição dos Emmy é dominada por produções exibidas na plataforma Netflix, com um total de 160 nomeações em várias categorias, batendo o recorde de nomeações detido pela plataforma HBO, quando em 2019 somou 137.

Estes são os principais nomeados:

Melhor série dramática

Handmaid's Tale

The Crown

Killing Eve

The Mandalorian

Better Call Saul

Ozark

Stranger Things

Sucession

Melhor série de comédia

Curb Your Enthusiasm

Dead to Me

The Good Place

Insecure

O método Kominsky

The marvelius Mrs. Maisel

Schitt's Creek

What We Do in the Shadows

Atriz dramática

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer(Killing Eve)

Sandra Oh (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Zendaya (Euphoria)

Ator dramático

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This is Us)

Steve Carell (The Morning Show)

Brian Cox (Succession)

Jeremy Strong (Succession)

Billy Porter (Pose)

Atriz de comédia

Christina Applegate (Dead to Me)

Linda Cardellini (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The wonderful Mrs. Maisel)

Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Issa Rae (Insecure)

Tracee Ellis Ross (black-ish)

Ator de comédia

Anthony Anderson (black-ish)

Don Cheadle (Black Monday)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (O método Kominsky)

Eugene Levy (Schitt's Creek)

Ramy Youssef (Ramy).

Veja AQUI a lista completa de nomeados.