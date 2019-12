Sede da Porta dos Fundos atacada com 'cocktails molotov'

Imagem de uma cena do especial de Natal da Porta dos Fundos que está no serviço Netflix

"No madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a sede da Porta dos Fundos foi alvo de um atentado" que não provocou vítimas, anunciou a produtora, em comunicado divulgado na terça-feira.

Na mesma nota, a produtora condena "todos os atos de violência" e afirma esperar que "os responsáveis por este ataque sejam encontrados e punidos".

Foram atirados dois cocktails molotov contra a fachada da sede da produtora na zona sul do Rio de Janeiro, provocando um incêndio que foi controlado por um dos seguranças no local. O caso foi registado na polícia de Botafogo como crime de explosão e as autoridades realizaram perícias no local.

O incidente foi filmado pelas câmaras de vigilância, tendo as imagens sido entregues às autoridades. Numa nota enviada aos meios de comunicação, e citada pela Folha de S. Paulo, o grupo disse ainda que a prioridade nesta altura "é a segurança de toda a equipa que trabalha connosco".

Em imagens de vídeo verifica-se que o ataque foi realizado por três pessoas. Segundo elementos do coletivo de humor, caso não houvesse um funcionário no local para apagar o incêndio o prédio todo poderia ter ardido.

"Não vão nos calar! Nunca! É preciso estar atento e forte...", escreveu o humorista Fábio Porchat no Twitter, partilhando uma notícia sobre o ataque à sede da produtora do coletivo de humor que fundou em 2012 com António Pedro Tabet, Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Ian SBF.

"Ofende gravemente os cristãos"

No dia 3 de dezembro, a produtora lançou um especial de Natal na plataforma Netflix, com o título A primeira tentação de Cristo, na qual Jesus é representado como um jovem que terá tido uma experiência homossexual e também insinua que o casal bíblico Maria e José viveram um triângulo amoroso com Deus.

A sátira, de 46 minutos, protagonizado pelos humoristas brasileiros Gregorio Duvivier e Fábio Porchat, não agradou a grupos religiosos, que criticaram a temática abordada. Foi também lançada uma petição contra o filme, com mais de dois milhões de assinaturas de pessoas que consideram que o mesmo "ofende gravemente os cristãos".

A 18 de dezembro, o deputado federal (membro da câmara baixa do Congresso) Júlio Cessar Ribeiro anunciou nas redes sociais que encaminhou um ofício ao ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, solicitando a "apuração e representação criminal" contra os humoristas da Porta dos Fundos.

O parlamentar alegou que os humoristas violaram o artigo 208 do Código Penal brasileiro ao "vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso".

Na Assembleia Legislativa do estado brasileiro de São Paulo o caso gerou um pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), um instrumento legal que dá aos parlamentares o direito de investigar um facto que seja muito importante para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, económica ou social do país. Seguiram-se vários apelos ao boicote ao serviço de streaming da Netflix.

Até sexta-feira, segundo a Folha de S. Paulo, tinham chegado aos tribunais sete queixas contra o serviço de streaming Netflix. Seis delas foram recusadas. Uma delas, proposta por um grupo ligado igrejas evangélicas, e que tem os signatários o presidente da câmara municipal de S. Paulo, Eduardo Tuma, pede que todos os cristãos que se sentiram lesados sejam indemnizados.