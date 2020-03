Saudades da "Casa de Papel"? Veja as primeiras imagens da 4.ª parte

'A Casa de Papel'. Depois do assalto vem a parte difícil: sobreviver

A quarta parte da série espanhola A Casa de Papel tem estreia marcada para o dia 3 de abril, na plataforma de streaming Netflix, que divulgou esta quinta-feira as primeiras imagens dos novos episódios da trama criada por Álex Pina.

Após o sucesso das três primeiras partes, A Casa de Papel volta sob o lema "Que comece o caos". No final do terceiro bloco de episódios desta aventura do grupo de assaltantes famosos por usarem máscaras de Salvador Dalí e que depois da Casa da Moeda assaltaram o Banco de Espanha, o Professor ficou convencido que a namorada, Lisboa - a inspetora Raquel Murillo - tinha sido morta e que Nairobi estava entre a vida e a morte.

A nova série de episódios vai introduzir um novo inimigo do grupo liderado pelo Professor, que irá ver a relação entre os seus elementos ficar bastante tensa.