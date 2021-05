No 25 de Abril, São José saiu à rua para ver tudo o que se passava no Chiado e no Largo do Carmo.

Há vozes que têm dentro a capacidade de convocar o cheiro do teatro, a expectativa de quem espera a subida do pano, a emoção da palavra projetada no espaço. Ao receber a jornalista em sua casa num domingo quente de primavera, São José Lapa pode estar a falar-nos dos seus gatos ou simplesmente das obras que fez no soalho e, no entanto, aquele timbre grave, inconfundível, devolve-nos toda uma galeria de personagens, desde a Mrs. Erlynne, de O Leque de Lady Windermere, à deliciosa Natacha Seminova do programa de Herman José Casino Royale.



Mas o teatro não foi uma vocação irresistível, admite agora, quando passa meio século sobre a sua estreia, na peça Deseja-se Mulher, de Almada Negreiros, em junho de 1971. "Comecei por acompanhar a minha irmã Fernanda Lapa, sete anos mais velha do que eu, aos ensaios da Casa da Comédia, por insistência dos meus pais, a quem parecia mal que ela fosse sozinha, apesar de andar lá por lá o próprio Almada e de a Casa da Comédia ser dirigida por uma figura tão justamente respeitada como o Fernando Amado. Por causa disso, vi muito teatro em miúda, mas, nessa idade, não me pareceu uma opção profissional."