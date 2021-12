Sandra Bullock é uma das atuais atrizes de Hollywood que, embora com resultados irregulares, tem sabido gerir a sua carreira sem ficar "prisioneira" de um determinado modelo de personagem - o que, convenhamos, poderia ter acontecido com as duas comédias em que assumiu a caricatura de Miss Detective (2000, 2005). Não admira, por isso, que a encontremos agora em Indesculpável (título original: The Unforgivable) na dupla condição de protagonista e produtora, apoiando a estreia da realizadora alemã Nora Fingscheidt nos circuitos americanos.

Tendo em conta que este é um filme da Netflix, não deixa de ser curioso, e também algo desconcertante, que a sua concepção corresponda a uma matriz clássica dos estúdios de Hollywood. Estamos, de facto, perante aquilo que a gíria industrial designa como um "veículo" para a sua intérprete principal. Entenda-se: um filme centrado numa personagem que, por assim dizer, assume todas as despesas dramáticas da história que nos é contada, nessa medida favorecendo (ou podendo favorecer) uma composição de particular intensidade.