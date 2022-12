Sam Smith junta-se ao cartaz do Alive

O festival Alive acrescentou Sam Smith ao cartaz da 15.ª edição do evento, que vai decorrer entre 06 e 08 de julho de 2023 no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no distrito de Lisboa, anunciou esta sexta-feira a promotora.

"Desde o seu álbum de estreia, In The Lonely Hour, Sam Smith acumulou inúmeras conquistas, tais como os 35 milhões de álbuns e 250 milhões de 'singles' vendidos, 45 mil milhões de 'streams', pode ler-se no comunicado da Everything is New.

Sam Smith vai atuar no último dia do festival, no palco NOS.

O festival tem já confirmados Black Keys, Lizzo, Tash Sultana, Men I Trust, Sylvan Esso e Idles.