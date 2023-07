Sam Smith com "Glória" e hino pela liberdade no último dia do NOS Alive

O caminhar de saltos altos foi que se ouviu primeiro. No Palco NOS, o britânico Sam Smith apareceu inicialmente sozinho, vestido com uma camisa branca, corpete e capa dourados. Pouco depois os dançarinos e banda juntaram-se. Foi a terceira vez da estrela pop no festival de Algés mas desta vez num registo completamente diferente.

Começou com Stay With Me, que se seguiu a I'm Not the Only One e Like I Can com as vozes de um público que sabia a letra.

O concerto de Sam Smith estive em risco de se realizar. "É tão bom estar aqui. Estamos aliviados porque muitos voos foram cancelados e quase não conseguimos vir", revelou. Mas conseguiu chegar a Lisboa e deixou claro que o seu espetáculo de hora e meia de espetáculo era sobre a liberdade.

Too Good at Goodbyes, To Die For, Perfect e a música favoritas da estrela - How Do You Sleep? foram outras das suas música que fizeram parte do espetáculo. Sempre acompanhado de bailarinos, coro e banda ao vivo.

"Há três anos, quando eu estava a escrever o meu álbum Gloria, era um tempo muito diferente em que não podíamos fazer isto. Prometi se voltasse ao palco ia cantar e dançar com os meus amigos. Não sou ninguém sem estas pessoas", disse, procedendo à apresentação da sua equipa. Sam Smith cantou Lay Me Down em dueto com a LaDonna e Loves Goes com Patrick. Dois dos membros da sua equipa.

Durante a atuação, a estrela pop apareceu em palco com diferentes roupas desde um vestido de gala roxo, com luvas a condizer, a um corpete preto com um chapéu de cornos e um tridente vermelho brilhante.

Com o mantra "expressa-te", Sam Smith veste uma tanga preta, botas de cano alto e fishnets. Na música You Make Me Feel revela o lado negro de ser famoso com alguns dançarinos a fingir tirar selfies e outros a mostrar-lhe o dedo do meio.

Para terminar, tocou Unholy, o seu hit mais recente, levando a multidão ao rubro. Na parte Kim Petras passou nos ecrãs um vídeo da cantora. "Lisboa, muito obrigado por esta noite! Foram incríveis!", afirmou Sam Smith, deixando no ar um regresso: "Espero ver-vos em breve".

Rufus du Sol



Depois de Sam Smith o recinto do NOS Alive ficou com metade das pessoas. Mas foram alguns os resistentes a assistir ao concerto de música house - umas vezes dançante, outras mais introspectiva -, de Rufus du Sol. A banda de eletrónica alternativa australiana tocou 13 músicas, entre as quais On My Knees e Alive do mais recente álbum Surrender (2021).

A banda, que não autorizou fotografias para os meios de comunicação esteve em palco durante hora e meia e cumpriu para os resistentes que ficaram depois de Sam Smith.

Ao mesmo tempo, no Palco Heineken, o português Branko levou muita gente ao local. Sozinho em palco tocou os seus êxitos, com as vozes gravadas em algumas das músicas, como Reserva Para dois (cantada por Mayra Andrade) ou Tudo Certo (com a voz de Dino d'Santiago). No final da atuação, naquilo a que chamou de after party, o palco foi invadido por vários dançarinos que, ao som de êxitos dos Buraka Som Sistema (do qual Branko fez parte) como Kalemba (Wegue, Wegue).

Ainda um pouco antes do concerto de Rufus du Sol,foi no Palco Heineken, que alguns dizem ser o local onde se dão os melhores concertos e onde se consegue melhor interação com o público, a japonesa (e britânica) Rina Sawayama apresentava o seu concerto (ou performance?).

A também modelo falou muito com o público e instiga-o a mais interação, o que foi correspondido. Rina - que nos últimos anos tem sido elogiado por outros artistas, como por exemplo Lady Gaga - acompanhada pela sua banda e bailarinas cantou alguns dos seus êxitos: Comme Des Garçons, XS e terminou a atuação, onde mais uma vez puxou pelo público, com This Hell, que grande parte da audiência sabia de cor.

Queen of Stone Age

Sem demoras e contemplações, os Queen of Stone Age começaram o seu concerto super energéticos com o hit No One Knows. Os norte-americanos de Seattle mostraram ao que vinham, com o seu rock alternativo.

À segunda música o vocalista Josh Home mandou subir ao palco José Apela, um doente com Esclerose Lateral Amiotrófica que em sua casa foi transportado para o concerto da sua banda preferida. Tudo aconteceu porque a sua fisioterapeuta, com uma câmara 360 graus às costas, pode transmitir para casa de José Apela quer o concerto de Queen of Stone Age quer outros concertos e o ambiente durante o terceiro dia do Alive. Uma ação da NOS, dos organizadores do Alive e da Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica.

Antes do concerto a banda esteve à conversa com José Apela através da tecnologia hoje possível com a transmissão 5G.

Regressando ao concerto da banda, foram vários os clássicos que muitos conheciam: My God Is the Sun, Smooth Sailing, Carnavoyeur, The Way You Used to Do.

Cumpridores, simpáticos - o vocalista agradeceu várias vezes em português -, os Queen of Stone Age deram o concerto ideal para os fãs. Para os outros, menos conhecedores, o som do rock fez o resto.

Angel Olsen

Havia alguma expetativa na atuação da norte-americana Angel Olsen. As suas visitas regulares a Portugal levam sempre uma legião de fãs de música alternativa às suas atuações. No Palco Heineken aconteceu o mesmo, longe de estar cheio, os que marcaram presença mostrarem-se conhecedores das músicas de melancolia alternativa da norte-americana.

Olsen cumpriu mas nada mais do que isso. Pouco interagiu com o público (que tentava mais e melhores reações da cantora). Uns sorrisos aqui e acolá, Olsen parecia estar mais interessada na interação com os elementos da sua banda.

Tocou alguns dos seus êxitos alternativos como Shut Up And Kisse Me e ao fim de 10 músicas o concerto terminou, morno, sem grande emoção. A comprovar que nesta fase da carreira, Olsen é cantora para espaços pequenos e intimistas longe de festivais.

King Princess e novo amor por Portugal

"Desculpem ter demorado tanto tempo a vir aqui. Eu adoro Portugal", disse foi Mikaela Straus, cantora conhecida como King Princess. Enquanto no Palco NOS atuavam Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco, a tenda do Palco Heineken enchia para o concerto de musica indie pop.

A cantora norte-americana subiu ao palco de vestido azul com calças largas e guitarra na mão. Iniciou o concerto com Little Brother, seguida da música Cursed. A artista apadrinhada pelo músico e produtor Mark Ronson passou de guitarra em guitarra da elétrica à acústica durante a atuação.

Pedindo aos fãs ajuda, tocou a música Too Bad acompanhada de vozes que repetiam "That"s right - Isso mesmo". Em palco, tinha consigo um copo de cerveja e fumou tabaco aquecido.

Outras músicas como The Band, Prophet, Hit the Back e Ain't Together fizeram parte da atuação da artista e sempre acompanhas de energia e sensualidade. Uma presença em palco que contagiou o público até aqueles que não sabiam as letras.

"Sei que há uma música que vos fez gostar de mim. Talvez alguém já partiu os vossos corações. Eu tenho uma música sobre isso", apresentou assim a música Talia que levou a uma onda de gritos do público.

Para estreia em Portugal, não pode faltar o seu primeiro single e êxito 1950, que o público sabia na ponta da língua. "Há uma música que eu fiz quando tinha 19 anos. Vou tocar para vocês porque nunca estive aqui", referiu ainda.

O NOS Alive volta para o ano nos dias 11, 12 e 13 julho, conforme foi anunciado pela organização que, apesar de não ter revelado números oficiais, indicou ao DN rondarem os 165 mil visitantes, nos três dias de concertos.