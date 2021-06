Salvar o folclore com uma brincadeira de crianças

Chama-se "Baile dos Pastorinhos", nasceu em Leiria e tem como objetivo ambicioso incutir o gosto das danças tradicionais e populares portuguesas nas gerações mais novas, para impedir que o folclore se extinga. Arrancou em maio e tem até outubro um calendário de 25 ações que passa por atividades nas escolas a formação para professores e folcloristas, incluindo concertos para a população e o lançamento de um livro com CD.

No próximo dia 29, às 19.00, o palco é o Castelo de Porto de Mós, para um espetáculo do grupo AIRE, em concerto, com o cancioneiro da Serra de Aire e Candeeiros cujas danças foram premiadas para Autarquia do Ano 2020 na categoria Cultura e Património.

Dividido por várias etapas, que começaram com a recolha das danças junto dos ranchos, o "Baile dos Pastorinhos" conta com a gravação de um CD e um livro, no qual estarão as danças e suas análises. É vocacionado para público infantojuvenil e tem uma linha forte na capacitação dos agentes educativos, nomeadamente na formação creditada para professores e também para folcloristas. Em associação com o grupo musical Aire, que pegou no cancioneiro tradicional do concelho de Porto de Mós para lhe dar nova sonoridade, e com a investigadora e professora do Politécnico de Leiria Marisa Barroso, as ações têm decorrido em escolas de Leiria, Pombal e Porto de Mós de vários ciclos de ensino, e também em espaços culturais e festas populares.

O desafio lançado pela Associação Folclórica da Região de Leiria - Alta Estremadura (AFRLAE), foi um dos quatro contemplados pela convocatória de apoio do Município de Leiria no âmbito da Rede Cultura 2027, que candidata Leiria a Capital Europeia da Cultura 2027. "Baile dos Pastorinhos" é pensado para as novas gerações e também para quem as ensina. Até outubro continuarão formações, oficinas pedagógicas, bailes em comunidade, tertúlias e uma convenção. O projeto envolve os concelhos de Leiria, Porto de Mós, Nazaré, Batalha, Alcobaça e Pombal.

«Já fizemos algumas ações de formação e capacitação para professores, na Batalha, Nazaré, Pedreiras e Pombal. Visitámos escolas em Parceiros, Porto de Mós, Marrazes e Benedita. Já ensinámos as danças da Alta Estremadura a mais de 500 crianças e já pusemos mais de mil pessoas a dançar, no espaço de um mês», adianta Ana Rita Leitão, responsável pela AFRLAE, entidade que representa 50 ranchos de Pombal a Peniche e da Nazaré a Ourém.

"É um projeto inovador, criador, representando novas formas de ver a cultura popular e de olhar o futuro", afirmou na apresentação do projeto, a vice-presidente da câmara municipal de Leiria, Anabela Graça, lembrando a mais-valia para a educação cultural, porque vai levar a tradição "desde os pequeninos do pré-escolar a alunos dos diferentes ciclos de ensino".