SAG: Adam Sandler é a carta fora do baralho

Adam Sandler deve estar a rir. Cada vez mais, o comediante não respeitado da América está a conquistar prestígio. A sua interpretação no bem eficiente drama de basquetebol Hustle - O Grande Salto (pode ser visto na Netflix), de Jeremiah Zagar, é a grande surpresa das nomeações dos SAG - Screen Actors Guild, a associação de atores americanos, que funciona como o mais valioso indicador aos Óscares. Após Diamante Bruto, dos irmãos Safdie, Sandler afirma-se agora como um dos valores mais seguros da representação dramática no cinema americano - os Safdie estão neste momento já a preparar novo filme com ele. Contado há uns anos, ninguém acreditaria. E o que se pode dizer dele neste conto realista dos bastidores dos olheiros da NBA é que a sua presença é de facto espantosa, talvez ao nível do que fez noutros tempos em Embriagado de Amor, de Paul Thomas Anderson.

Dia 26 de fevereiro esta festa de cinema de Hollywood não tem grandes surpresas a concorrer pela excelência de interpretação. Foram nomeações previsíveis e a decalcar todas as listas de associações de críticos e as próprias nomeações dos Golden Globes. Obviamente as favoritas Cate Blanchett (Tár) e Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo) estão nomeadas, bem como os favoritos Brendan Fraser (A Baleia), Austin Butler (Elvis) e Colin Farrell (Os Espíritos de Inisherin). Nos secundários, também os favoritos óbvios: nas senhoras, Angela Bassett (Black Panther- Wakanda para Sempre) e Kerry Condon (Os Espíritos de Inisherin) e nos senhores: Ke Huy-quan (Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo) e Brenda Gleeson (Os Espíritos de Inisherin) - inacreditável como a indústria não alavanca o papelão de Eddie Redmayne em O Enfermeiro da Noite.

O reflexo da categoria elenco

Importa sim olhar para a categoria de melhor elenco, muitas vezes espelho do que se pode passar nos BAFTA e nos Óscares - e aí nunca ficam favorecidos os jokers, neste caso a moda dos filmes estrangeiros: Decisão de Partir (Coreia do Sul) e RRR (Índia) ainda podem sonhar. De recordar que CODA- No Ritmo do Coração venceu aqui este prémio de elenco. Este ano, já se percebeu, o vencedor desta temporada de prémios deve sair de um destes nomeados: Os Fabelmans, de Steven Spielberg, e Os Espíritos de Inisherin, de Martin McDonagh.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nos duplos, categoria que os SAG não têm medo de consagrar, Avatar - O Caminho da Água está nomeado e surpreende: afinal, o que é trabalho de duplo e o que é ilusão de efeito visual neste recordista de bilheteira, apetece perguntar... À partida, The Batman, de Matt Reeves, e A Mulher Rei, de Gina Prince-Bythewood, têm os elencos mais físicos e mais atos para vencer...

De fora

Surpresa ou não, Michelle Williams em Os Fabelmans é uma das ausentes mais notada. Uma atriz que, na verdade, deveria ter sido proposta pelos produtores do filme para secundária, onde teria mais hipóteses. Também a causar impacto a não nomeação de Judd Hirch no mesmo filme. O reduzido tempo de ecrã talvez explique alguma coisa. Escandaloso é ainda a ausência de Olivia Colman, que em Império da Luz tem o seu melhor papel, superando ainda as façanhas de A Favorita e A Filha Perdida, tal como Hugh Jackman, num papel "impossível" em O Filho, quase a estrear-se entre nós.

Dos ausentes mais notados, impossível também não reparar em Jamie Lee Curtis, que em Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, tinha o papel mais excêntrico de 2022: uma agente do departamento das finanças que a dada altura tem uma existência romântica e uns dedos de plasticina (!) gigantes. Foi uma das "falhas" dos milhares de votantes da guilda de atores na categoria de secundários. Outros dos esquecidos, Tom Cruise em Top Gun: Maverick, que nos Golden Globes já tinha tido o mesmo azar. Por muito que a Paramount tenha esperneado com "for your consideration" o tipo de "acting" de Cruise não tem o mesmo impacto que nos tempos de Magnolia e De Olhos Bem Fechados...

Apesar de uma diversidade saliente, o número gay de Jeremy Pope em A Inspeção foi ignorado, algo que deverá trazer alguns protestos - este é "o" filme deste ano da comunidade LGBT +...Talvez a Academia possa ter menos preconceitos. E usando a mesma palavra, preconceito, será que a comunidade de atores americanos tem um pé atrás com atrizes europeias? Dá para estranhar a omissão a Nina Hoss, magnífica secundária em Tár e a luxemburguesa Vicky Krieps em Corsage - Espírito Inquieto.

De resto, confirma-se o que já se esperava: Will Smith em Emancipação; os atores que não deram a cara real de Avatar - O Caminho da Água; Naomi Ackie em Whitney Houston- I Wanna Dance With Somebody e Janelle Monae em Glass Onion - Um Mistério Knives Out estão cada vez com vida mais difícil nesta temporada de prémios. Brad Pitt, perfeito em Babylon, não foi chamado mas pode ainda sonhar com uma surpresa que era tão justa: a nomeação para melhor secundário nos Óscares, o mesmo poderá servir para a esplendorosa Margot Robbie em Babylon, talvez a ser punida pela divisão que o filme tem provocado.

Uma das novidades deste ano é a possibilidade de podermos todos acompanhar a cerimónia, na madrugada de 26 fevereiro pelo canal YouTube da Netflix. Será que o estúdio gerido por Ted Sarandos não estará danado por Glass Onion - Um Mistério Knives Out, Blonde (ao menos Ana de Armas está nomeada) e Bardo, Falsa Crónica de umas Quantas Verdades terem sido postos de lado?

dnot@dn.pt