Rui Ochôa e o seu 74/99: "Acaba por ser um livro com uma identificação histórica"

Ao todo, são perto de 230 fotografias no livro, 80 das quais estão expostas na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa. A ideia por trás deste 74/99, agora lançado, "surgiu há muitos anos", conta Rui Ochôa ao DN: "Pensei fazer, inicialmente, dois volumes: um sobre os primeiros 25 anos de democracia e, depois, outro sobre os outros 25, fazendo o cinquentenário." Este segundo volume, conta o autor, "sairá algures no próximo ano". Mas, com tanto material, a decisão foi a de repartir as edições. Caso contrário, "haveria material, certamente, para um livro de 800 páginas".

Francisco Sá Carneiro e Snu Abecassis em dia de voto, em Lisboa, em 1979, um ano antes do acidente que os vitimou. © Rui Ochôa

Ex-fotojornalista e diretor de fotografia do jornal Expresso (entre 1989 e 2008), Rui Ochôa é fotógrafo presidencial há vários anos. Antes foi também fotógrafo de diferentes primeiros-ministros, como Francisco Sá Carneiro ou Aníbal Cavaco Silva. O acervo pessoal é, por isso, considerável. Então, a escolha das fotografias que figuram quer no livro, quer na exposição foi feita "por falta de espaço". "No livro, houve mais facilidade, foram sendo acrescentadas ao longo do tempo até chegar a um tamanho aceitável. Depois, na exposição, foi mesmo à base do espaço. Há uma parede com 30 fotografias mais pequenas, de uma série de retratos, depois as restantes 50 imagens com um metro, grandes, que retratam os acontecimentos mais relevantes", explica. Além disso, o aspeto estético também teve um papel a desempenhar, bem como a diversidade temática, que Rui Ochôa afirma ter sido um fator "importante".

A Guiné-Bissau também foi retratada por Rui Ochôa. Aqui, no contexto de uma reportagem no final dos anos 1990. © Rui Ochôa

Devido à relevância e ao papel que este primeiro volume (de 320 páginas) assume, a comissão organizadora das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril acabou por apadrinhar o livro, ajudando na divulgação. "Isso acabou por me agradar bastante. Tem uma identificação histórica com os acontecimentos", confessa Rui Ochôa.

O clube Rock Rendezvous, considerado um dos maiores espaços da música rock em Portugal. © Rui Ochôa

Mas nem só de fotografia se faz 74/99. O texto de abertura é assinado pelo próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (que também esteve na apresentação do livro, na passada quinta-feira, dia 1), algo que, garante Rui Ochôa, "é um privilégio enorme". "É também um enorme texto, tem 30 e tal mil carateres. É, por si próprio, um elemento que compõe o livro", considera o fotógrafo. Isto faz com que o livro "acabe por ser quase dividido em duas partes". E a abordagem foi simples: "Disse que precisava que me escrevesse um texto substancial sobre os primeiros 25 anos. E depois, quando mandou o texto, vi que havia uma consonância entre as duas dimensões. Acaba por ser um final feliz, porque se torna num documento histórico que detalha os acontecimentos."

Cavaco Silva fotografado por Rui Ochôa durante um congresso do PSD. © Rui Ochôa

Em exposição até dia 8 de julho, as 80 fotografias de Rui Ochôa podem ser visitadas na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa. Durante a semana, o horário é das 10.00 às 19.00; aos sábados, o horário é reduzido (das 14.00 às 19.00). A entrada é livre.

Mário Soares, Amália Rodrigues e Eusébio fotografados em 1998. © Rui Ochôa

