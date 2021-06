Medalhas e taças é o que não falta no álbum Os Nossos Heróis do Desporto, que chega às livrarias em tempo de celebrar as atividades desportivas quando toda a vida humana pública se desfaz em confinamentos constantes. Rui Miguel Tovar reúne cinquenta figuras - ou heróis - portugueses que se têm destacado nesta área e biografa-os em textos curtos, mas recheados de pormenores sempre interessantes e muitas vezes pouco conhecidos. Começa os textos sempre sob a mesma forma: "O menino ou a menina que...", um registo que não nasce do acaso, como justifica: "É um estilo para todas as cinquenta figuras porque dava por mim a reler "o menino" ou "a menina" e partia-me a rir porque já estava a falar de uma figura maior, adulta, mais velha do que eu".

Muitos dos atletas sobre os quais escreveu, que surgem no livro retratados em ilustrações da Andrea Ebert, fizeram história no futebol. Não se pode deixar de perguntar se haverá um dia no futuro em que o domínio do futebol se irá eclipsar? "Quero muito viver esse tempo", responde, principalmente face ao que acontece na imprensa nacional em contraponto à estrangeira: "Em França, o L"Equipe está muito mais à frente e já fez manchetes com desportistas internacionais de outras modalidades, como Michael Jordan, Tiger Woods ou Roger Federer, sem esquecer obviamente as primeiras páginas com heróis do seu país, como Alain Prost. Espero que quando o Miguel Oliveira for campeão mundial no MotoGP, que o Benfica ou o Sporting não ganhem um jogo a feijões para dividir ou até concentrar as atenções, como aconteceu na medalha de prata olímpica do ciclista Sérgio Paulinho em 2004 e a manchete foi um golo de João Vilela num jogo particular de verão entre o Estoril e o Benfica."