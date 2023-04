Novo documentário acusa Roy Lichtenstein de plágio

Roy Lichtenstein é criticado por "copiar" imagens de bandas desenhadas. Segundo notícia do jornal The Guardian, um novo documentário, intitulado WHAAM! BAM! Roy Lichtenstein and the Art of Appropriation, alega que centenas dos seus trabalhos podem ser atribuídas a outros artistas.

Hy Eisman, de 96 anos, acusa no novo documentário Roy Lichtenstein de reproduzir uma de suas imagens na década de 1960. "Eu trabalhei como um cão nesta página estúpida e este homem tem mais de 18 milhões de euros para mostrar. Se não fosse tão trágico, seria [engraçado]", disse citado pelo The Guardian.

No documentário, defensores do trabalho de Lichtenstein mostram que na maioria dos casos, ele adicionou novos elementos às imagens, afirmando não ser plágio de outros trabalhos

A imagem de Roy Lichtenstein Girl in Window de 1963 é uma copia do trabalho de Hy Eisman na banda desenhada Private Secretary , explica o documentário que mostra os desenhos e os artistas originais que Roy Lichtenstein alegadamente copiou.

Segundo o diretor do documentário James L Hussey, Hy Eisman não tinha percebido que Roy Lichtenstein tinha reproduzido a sua peça. "Eisman não sabia que Lichtenstein tinha copiado o seu trabalho até que o contactei. Ele ficou muito chocado."

O documentário mostra como o artista produziu cerca de 300 obras de outros artistas. "Eu pensei que fossem quatro, cinco ou seis pinturas. Mas era difícil descrever os meus sentimentos quando comecei a descobrir cada vez mais ao longo dos anos que suas imagens eram apenas cópias diretas", disse David Barsalou, especialista em banda desenhada.

Uma das imagens copiada é a Blam de Lichtenstein de 1962. O original é um painel do Panel in Russ Heath"s All-American Men of War.