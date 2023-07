Entre o Brasil e os EUA, Rodrigo Teixeira é o nome de produção de cinema alinhado com cineastas de renome como Robert Eggers, Luca Guadagnino e James Gray, cujo novo Armageddon Time chegou aos videoclubes virtuais. No Festival BFI de Londres contou-nos como o seu romantismo o posicionou como o menino querido do cinema de autor feito na América.