Rock in Rio Lisboa destaca mundo dos videojogos com nova Game Square

O mundo dos videojogos está de volta à Cidade do Rock com uma renovada Game Square, depois de ter sido um sucesso na edição de 2018 do Rock in Rio Lisboa, que este ano tem início marcado para 18 de junho. Esta praça dedicada ao universo do gaming promete "trazer a emoção do mundo virtual para o mundo real" com gamers, jogos, competições amigáveis, música, dança e cosplayers.

Durante cerca de 14 horas, o público do Rock In Rio Lisboa poderá experimentar diferentes jogos (dos mais retro aos fenómenos mais recentes) em quatro áreas de experimentação: Retro, Try & Play, VALORANT Secret Arena e Omen by HP Experience. Para além disso, existirá o "Worten Game Stage" onde estarão alguns dos maiores nomes do gaming nacional e uma "Game Zone".

Worten Game Stage

Descrito como um palco "ar livre, non-stop, dedicado ao universo gamer & fun que, através da música, competições amigáveis e interações com o público fará com que os fãs se sintam verdadeiros avatars a viverem o outro lado da tela", o Worten Game Stage vai contar com a presença de GarciaP como "anfitrião" e Marta "PickyWiky" Casaca nos momentos de Cosplay e batalhas Just Dance (o maior jogo de dança do mundo).

Já nos dias 18 e 19 de junho, Estuca junta-se como apresentador convidado, e nos dias 25 e 26 de junho é Possessivo que se junta à dupla residente.

Também RicFazeres, Nuno Agonia, Shikai, Joaos92, Diogo Valsassina, Sara Rechena, Movemind, TJI, Imauppa, Impakt, Zorlak e FOX são alguns dos nomes que vão subir ao palco dedicado aos videojogos.

"A Worten quer dar, à comunidade gamer e às famílias portuguesas, uma experiência marcante, divertida e diferenciadora, juntando diferentes gerações numa clara democratização do gaming - um fenómeno social que impacta as sociedades atuais de uma forma cada vez mais abrangente", diz Mário Pereira, COO da Worten em comunicado, sublinhando: "O gaming continua a ser um importante eixo de ativação estratégico para a Worten, por isso é com grande satisfação que voltamos a juntar forças com o RIR, para oferecer os melhores momentos de entretenimento aos portugueses".

Game Zone

A Game Zone é outro local dedicado aos videojogos, tanto com "Retrogames" - "jogos feitos no passado" - com máquinas de Pinball, Tetris e Metal Slug num salão de jogos típico dos anos 1980, como também algumas das tecnologias mais modernas: Nintendo Switch Sports e Mario Strikers: Battle League Football, o Game Pass da XBOX e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Para além da área OMEN by HP Experience, onde estarão disponíveis mais de 20 computadores, a Game Square também irá apresentar uma VALORANT Secret Arena - uma área surpresa que contará com a presença das cosplayers Xhemyd e Miacka.

Por toda a Game Square estarão diferentes cosplayers vestidos como personagens da cultura POP e gaming e a Legião 501 da saga Star Wars vai "invadir" a Cidade do Rock, "permitindo aos visitantes tirarem fotografias ao lado de uma legião do império".