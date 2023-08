Rock in Rio Febras à procura de um novo nome. As votações online já arrancaram

A votação para escolher o novo nome do Rock in Rio Febras já começou e dura até sábado. Depois de ultrapassada a polémica com a empresa responsável pelo Rock in Rio Lisboa, que alegou uso indevido da marca e concorrência desleal, o festival de Briteiros S. Salvador, no concelho de Guimarães, procura agora um novo nome para a edição de 2024.

De modo a "contribuir para a escrita da história do "Febras", como refere a organização, estão em votação cinco opções e o resultado será conhecido no sábado, às 12:00, dia em que vão ser reveladas as datas da edição do próximo ano, segundo o JN.

Estas são as opções que estão em votação aqui: Rock no Rio Febras; Rock Rio Febras; Rock near (but not in) Rio Febras; Rockin' Rio Febras; Super Rock Super Febras.

A polémica com a empresa responsável pelo Rock in Rio Lisboa fez com que a segunda edição do festival de Briteiros S. Salvador, que se realizou a 22 de julho, fosse um sucesso. Agora a organização pede a ajuda dos festivaleiros para que na próxima edição apareça com um novo nome. Basta para isso responder à pergunta: "Qual deve ser o novo nome do Festival que acontece perto do Rio Febras?".

"Chegou a hora de, em conjunto, escolher o novo nome para o festival de rock que acontece perto do Rio Febras. Selecionamos alguns dos nomes mais vezes sugeridos ao longo do último mês. Adicionamos também uma opção como estudo sociológico do nível de fascínio pelo caos. Tudo a bem da ciência", lê-se na mensagem que a organização publicou nas redes sociais.

De acordo com o JN, na primeira meia hora, votaram 500 pessoas, de 11 países, e, até às 12:00 desta quarta-feira, já havia mais de cinco mil participações.