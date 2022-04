Rock in Rio Academy está de volta com 11 horas de formação

Rock in Rio Academy volta no dia 22 de junho com 11 horas de formação distribuídas por diferentes polos no parque da Bela Vista.

Em parceria com a consultora SFORI e com o patrocínio do ISEG, este projeto é inspirado no modelo de negócio do festival e explora diferentes temáticas, colocando os participantes em contacto com a equipa organizadora. Rock in Rio Academy inclui palestras, conversas, desafios de equipa e networking.

As temáticas desta edição do Rock in Rio Academy vão-se debruçar sobre os obstáculos que marcaram a equipa do festival como a sustentabilidade, a inovação e regeneração; as parcerias de valor compartilhado; a experiência enquanto elemento crucial do negócio; o conteúdo como ferramenta para fidelização e construção de comunidades; a diversidade cognitiva; a digitalização da experiência.

"O modelo de negócio do Rock in Rio nasceu da combinação intuição-valor-necessidade, foi alimentado pela crença de que nada é impossível e guiado pelo profundo respeito ao consumidor. Mesmo sendo um negócio muito específico, curiosamente, vemos os nossos desafios se reproduzirem dentro de muitas empresas e a nossa vontade é que com leveza e entretenimento consigamos partilhar as nossas experiências de forma a inspirar os executivos",explica Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio.

Em parceria com a Infinite Book, todos os participantes vão receber um kit com um caderno reutilizável "que pode ser usado durante as atividades e no qual os participantes poderão registar insights durante o dia, levando-os consigo para casa".

A formação vai começar na área VIP para um enquadramento. Depois, os participantes vão ser divididos em grupos para assistir a diferentes conferências no Galp Music Valley, no ESC Online Sports Bar, na Rock Your Street, para a participação em networking no espaço Rock in Rio Premium Club, para uma roda de conversas no Continente Chef"s Garden e desafios de grupo, terminando o dia com uma palestra no Palco Mundo.

Os participantes vão ter acesso a uma happy hour nos camarins do Palco Mundo, uma visita guiada pelos bastidores e a possibilidade de experimentar algumas das atrações do festival, nomeadamente o 7Up Slide.

A lista de oradores das conferências conta com nomes como Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio; Luís Justo, CEO do Rock in Rio; Agatha Arêas, vice-presidente da Learning Experience do Rock in Rio; Ricardo Acto, vice-presidente de operações do Rock in Rio; aos quais juntar-se-ão diretores e responsáveis de departamentos como os de sustentabilidade, bilheteira, marketing e artístico, Filipe Ferreira e Alexandre Real, co-fundadores da SFORI.

Os bilhetes para o Rock in Rio Academy dão acesso a um dia de festival no segundo fim de semana (25 ou 26 de junho), "para que o participante possa ver em funcionamento os conceitos aprendidos", lê-se no comunicado.