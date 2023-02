Ritmo da Semente: Sustentabilidade e Ecologia através de uma semente

A paixão pelo teatro e crianças levou à criação do projeto Ritmo da Semente. A peça de teatro interativa infantil vai estar na livraria Ler Devagar, no Lx factory, em Lisboa, nos dias 25 e 26 de fevereiro (hoje e amanhã).

Ritmo da Semente conta a história de como diz no nome de uma Semente, personagem principal, que decidiu viver a seu próprio tempo. Uma peça que toca no tema da sustentabilidade e ecologia. "Os temas que nós abordamos fazem um paralelismo com a vida de uma semente. Uma semente que tem desejos mas que sobretudo não quer ficar fechada nas expressões sociais que assim vive e que assim exigem dela. Deseja ser uma flor mas percebe que tem de encontrar o seu próprio tempo", explicou Beatriz Teodósio ao DN.

As duas jovens professoras de teatro para crianças, Patrícia Fonseca e Beatriz Teodósio, de 23 e 25 anos respetivamente, criaram este projeto, quando se depararam com as questões: de como é que vai ser quando os seus alunos forem grandes, como tem de se comportar nas aulas e sociedade, como é que tem de ser.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Durante o espetáculo, está incluída atividade de plantar uma semente. No final, as crianças vão poder levar para casa esta semente para cuidar dela para se tornar uma flor. "Eu tenho de tornar numa flor", diz a semente ao longo da peça, algo impossível durante os 40 minutos de espetáculo.

"Estamos ali durante quarenta minutos com uma personagem que é a semente e no final plantamos essa mesma semente durante o teatro. A semente vai tornar-se numa flor em casa delas", referiu Beatriz Teodósio, acrescentando que as crianças têm de esperar e cuidar. "É isso que eu desejo mesmo é que elas percebam que tem de cuidar, que tem olhar para este ser vivo como um igual e que este precisa de tempo".

Para a criadora do projeto, o maior desafio foram as questões financeiras. De momento, o projeto está em parceria e coprodução com a Associação Cultural do Prado. As duas jovens pretendem também alargar o projeto Ritmo da Semente pelo país.

Beatriz Teodósio é licenciada em teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema desde 2021. Quando terminou o curso, mais do que ser empregada, "queria empregar-se". "Surgiu a oportunidade de fazer este espetáculo com uma colega. É um tema que me interessa e estou a trabalhar com crianças diretamente" disse.

O bilhete para o espetáculo tem o custo de seis euros.