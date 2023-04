"Revista é Sempre Revista" comemorou 100 representações

"Revista é Sempre Revista" comemorou, no passado domingo, a 100.ª representação com a sala do Teatro Politeama completamente esgotada "e com o público em delírio", de acordo com uma nota enviada às redações.

Considerada "a melhor Revista dos últimos vinte anos", o espetáculo de Filipe La Féria é uma "grande homenagem à Revista à Portuguesa, aos seus maiores atores e criadores que fizeram rir e emocionar o público português durante várias gerações".

O elenco da peça, "uma festa de humor e de crítica bem-disposta", é composto por um elenco de jovens atores como Paula Sá, FF, Filipa Cardoso, João Frizza, Élia Gonzalez, Ricardo Raposo, Filipa Azevedo, Jonas Cardoso, Sara Cabeleira, Paulo Miguel Ferreira e um grupo de bailarinos coreografados por Marco Mercier e uma orquestra ao vivo dirigida pelo Maestro Miguel Teixeira.

"Revista é Sempre Revista" está em cena de quarta a sábado às 21:00 e sábado e domingo às 17:00, sendo que à quarta e quinta-feira tem preços especiais para toda a família.

Paralelamente, "Cinderela", de Filipe La Féria, foi considerado "o melhor espetáculo do ano" com o Prémio Pumpkin, tendo festejado a 250.ª representação com festa e uma placa comemorativa das 250 representações no Salão Nobre do Teatro Politeama.

Este espetáculo está em cena de terça-feira a sábado às 11:00 e às 14:00 para as escolas de todo o país e para o público em geral ao sábado e domingo às 15:00.

O elenco conta com jovens atores como Inês Branco, Mariana Gonçalves, Jonas Cardoso, Élia Gonzalez, Tiago Isidro, Samuel de Albuquerque, Filipa Azevedo, Sofia Cruz, Andreia Ventura e Miguel Marques.