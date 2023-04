Revelados os seis finalistas do Prémio Booker

O International Booker Prize revelou esta sexta-feira os seis livros finalistas da edição de 2023. O vencedor será anunciado a 23 de maio em Londres e irá um prémio de 56.697 euros (50 mil libras).

Os finalistas são Still Born de Guadalupe Nettel, Standing Heavy de Gauz, Time Shelter de Georgi Gospodinov, The Gospel According to the New World de Maryse Condé, Whale de Cheon Myeong-kwan e Boulder de Eva Baltasar. A lista de finalistas representa quatro continentes.

Este prémio pretende destacar "as melhores obras de literatura originalmente escritas em outros idiomas além do inglês, agora traduzidas e publicadas no Reino Unido ou na Irlanda", diz o site oficial do prémio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O júri desta edição é constituído pela escritora Leïla Slimani, o tradutor literário Uilleam Blacker, o escritor Tan Twan Eng, o redator e crítico da The New Yorker Parul Sehgal e o editor literário do Financial Times Frederick Studemann.

A escritora franco-marroquina Leila Slimani é a presidente do júri da edição deste ano do International Booker Prize. © Filipe Amorim/Globalimagens

Leila Slimani descreve os finalistas como "livros ousados, subversivos, bem perversos", afirmando que estes livros não são "abstratos ou teóricos", mas sim "muito fundamentados, sobre pessoas, lugares, momentos".

Eva Baltasar, autora do livro Boulder, afirmou que escreveu três romances diferentes com o mesmo título e a mesma intenção: " retratar um personagem parecido com uma pedra. ".

Já Cheon Myeong-kwan, autor do livro Whale, diz que este livro é o seu primeiro romance. "Como o escrevi há muito tempo, fiquei surpreso por ter estado na lista de finalistas para o International Booker Prize este ano, e isso torna-o ainda mais emocionante. A publicação de Whale mudou minha vida ".

A autora do The Gospel According to the New World, Maryse Condé, diz que devido à sua perda de visão teve que ditar o texto para um amigo e para o seu marido. "Isso obrigou-me a escrever cada capítulo na minha cabeça".

Gauz, o escritor de Standing Heavy, diz que começou por fazer anotações enquanto estava de plantão como segurança. "É um trabalho onde não há nada para fazer. Percebi que isso era ideal para observar sem ser visto. Eu estava no centro do absurdo da sociedade consumista."

"Eu venho de um sistema que vendeu um "futuro brilhante" sob o comunismo. Agora as apostas mudaram e os populistas estão vendendo um "passado brilhante". Eu sei por minha própria pele que ambos os cheques são devolvidos, eles não são respaldados por nada", explica Georgi Gospodinov, sobre o livro Time Shelter.

Por último, Guadalupe Nettel, escritora do Still Born, diz que inicialmente a sua inteção era escrever a história de uma amiga e da sua filha. "Achei incrivelmente inspiradora, terrível e bonita ao mesmo tempo. Eu queria mostrar que é possível transformar essa experiência dolorosa numa significativa.'