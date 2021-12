Resoluções de fim do mundo

Há um contexto para How It Ends que talvez funcione como um ponto a favor da sua memória futura. O filme assinado pelo casal Zoe Lister-Jones e Daryl Wein, protagonizado por ela, é uma rodagem do primeiro verão de pandemia (2020, portanto), que capta as ruas desertas de uma Los Angeles ensolarada, como um dia normal para acabar o mundo. Mas tirando esse valor de "documento", enquanto testemunho da fisionomia de um tempo excecional, não há muito nesta miniatura indie apocalíptica que fique para a posteridade. Dir-se-á, quando muito, que foi um trabalho braviamente realizado com os recursos mínimos, e uma ideia com pernas para andar mas sem o calçado adequado...

A imagem vale. Não é muito depois do início de Antes do Fim (sábado, 21h30, TVCine Top) que vemos Liza (Lister-Jones), acompanhada pela versão adolescente do seu "Eu" (Cailee Spaeny) - um conceito... de carne e osso -, a descer a estrada vazia de saltos altos para dar bom termo a relações mal resolvidas. A sua missão justifica-se por um evento em particular: naquele dia um asteroide vai atingir a Terra e acabar com todas as formas de existência. Pelo sim, pelo não, é melhor desaparecer livre de mágoas.

Começa assim a jornada desta jovem mulher que, sem carro (roubaram-no), percorre quarteirões a pé só para dizer umas verdades e fazer pazes. Primeiro visita o pai egocêntrico (Bradley Whitford), que lhe ensina um ritual de catarse, depois passa pela casa da melhor amiga (Olivia Wilde), com quem teve um desentendimento no passado, mais tarde ajusta contas com um ex-namorado (Lamorne Morris), e, de acordo com a resolução final da sua agenda, acaba a falar abertamente com a mãe (Helen Hunt), que lhe confessa não ser dotada de instinto maternal. Pelo meio cruza-se com toda a espécie de personagens irrelevantes e pouco cómicas - um arranjo frouxo do filme -, que vão de um drogado solitário a uma paixão antiga de Liza, passando por um terapeuta sexual, uma aspirante a comediante, um stalker idiota e, entre outras insignificâncias, uma doce Sharon Van Etten de guitarra na mão a impedir a completa bagatela do cenário humano.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Percebe-se que Antes do Fim foi feito naquele espírito de partilha do princípio da era covid, com uma série de caras conhecidas a alinharem na brincadeira e a aparecer para cinco minutos de graça improvisada, mas a verdade é que o humor não arranca: este é um veículo sem combustível. Para além disso, há ideias boas por explorar, como o conceito do "Eu" adolescente de Liza, que só é replicado em mais uma personagem. Tudo vai mirrando à medida que avança numa fórmula fechada que não vai a lado nenhum dentro do grau zero emocional. Mesmo quando as situações tocam a nota dramática, não se acredita em nada daquilo. Fica-nos, sim, o tédio real provocado por esta pandemia, que não entra enquanto elemento de ficção, mas que paira como um fantasma no evidente distanciamento físico dos atores. Temos a ligeira impressão de que este material, com a sua tranquilidade indie, seria muito mais palatável nas mãos de uma Miranda July. O máximo que aqui se alcança é uma suave indiferença filosófica.

dnot@dn.pt