As salas de espetáculos estão abertas desde 1 de junho e é verdade que já houve alguns eventos mas talvez só a partir deste fim de semana se possa falar de um verdadeiro desconfinamento da música em Portugal. O festival "Regresso ao Futuro" acontece no sábado, com 24 concertos de 24 artistas (são muitos mais músicos do que 24 porque alguns deles são bandas), em 24 salas distribuídas por 22 cidades de norte a sul do país. Carminho, Clã, Camané, Tiago Bentencourt e Salvador Sobral são alguns dos músicos no cartaz do "Regresso ao Futuro".

Os concertos começam todos à mesma hora, 21.30, e os bilhetes também custam o mesmo em todas as salas, 10 euros. E é claro que serão cumpridas todas as regras sanitárias de prevenção da covid-19, incluindo a redução da lotação das salas de espetáculo e o uso obrigatório de máscara.