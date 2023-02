Recuando até à Alemanha do século XVIII, o concerto Paixão Segundo São João de Bach traz para a atualidade a ideia de pôr o público a cantar. Os Músicos do Tejo levam à Aula Magna na Universidade de Lisboa esta obra do compositor alemão já na quinta-feira 2 março - o terceiro concerto do programa Música na Universidade de Lisboa cuja temporada começou em janeiro e vai até junho.

A obra de Bach é uma representação dos capítulos X VIII e XIX do Evangelho de João da Bíblia luterana e relata os últimos momentos da vida de Cristo. Uma peça que se tocava tradicionalmente na celebração da Sexta-feira Santa.