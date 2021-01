Rapper americano morto a tiro aos 19 anos

O rapper americano 18veno morreu este domingo aos 19 anos, depois de ter sido baleado na Carolina do Norte, cujas autoridades já investigam o crime.

Paul Harts, conhecido no mundo da música como 18veno, era uma das grandes estrelas em ascensão do rap americano, tendo os seus temas musicais somado quase 800 mil reproduções no Spotify durante o ano de 2020.

18veno nasceu em Washinghton DC, mas foi em Winnsboro, no estado da Carolina do Norte, que cresceu e absorveu as suas principais influências musicasis, como Gucci Mane, Yo Gotti e Jeezy.

Na sua curta carreira, destacam-se os temas "1942" e "Slugs", tendo no ano passado lançado o EP "R4z" e o álbum "Pablo".