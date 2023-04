Rachel Weisz e a gestação perfeita de gémeas 

"Beverly é nome de mulher... Pergunto-me porque é que a tua mãe te deu um nome de mulher." Tudo poderia ter começado nesta linha de diálogo de Irmãos Inseparáveis (Dead Ringers, 1988), dita por uma personagem feminina que confronta um dos gémeos interpretados por Jeremy Irons com a estranheza do seu nome próprio. Não sabemos se, 35 anos depois, foi esse o gatilho filosófico da série Dead Ringers, que agora se estreia, mas a verdade é que aqui se trocam os dois irmãos ginecologistas do filme de David Cronenberg por duas irmãs obstetras, mantendo-se os nomes dos protagonistas originais: Beverly e Elliot. Desengane-se, porém, quem pensa que estamos perante uma mera "versão feminina" da obra de culto, condenada a ser o parente pobre que se aproveitou dos ares do tempo. A garra, desenvoltura e risco desta aposta da Prime Video está para além desse tópico: o conjunto dos seus seis episódios traduz-se numa das produções recentes mais ousadas do pequeno ecrã.

Sem perder de vista a obsessão psicossexual que caracterizava o filme, a série concebida pela showrunner Alice Birch desbrava um pouco mais de território nas questões da fertilidade, que naturalmente era pano de fundo na narrativa umbilical de Cronenberg, senhor de uma visão própria do corpo humano e das ferramentas que nele intervêm... E de facto, Birch, com créditos de escrita espalhados por Succession, Normal People e Conversations with Friends (não esquecendo os filmes protagonizados por Florence Pugh - Lady Macbeth e The Wonder), revela-se muito à vontade no tipo de energia requerida pelo projeto. A saber: diálogos ferozes, interações tensas, personagens de moral duvidosa e com várias camadas.

No epicentro de Dead Ringers está Rachel Weisz, num duplo papel que ficará como um dos trabalhos mais exigentes e apaixonantes da sua carreira. Desde logo porque foi dela que partiu a ideia da série (é também produtora executiva), motivada por uma forte admiração pelo filme original.

Como se apresentam então as gémeas Mantle? Elliot continua a ser uma espécie de lado negro, a irmã cuja genialidade se combina com um comportamento selvagem, sempre pronta a devorar homens ou hambúrgueres (com igual prazer instantâneo) e atenta às necessidades da sua "metade" biológica. Ao passo que Beverly, mais delicada e altruísta, acaba por ser a razão do desmoronamento da paz doméstica - sim, elas não só trabalham juntas como vivem no mesmo apartamento em Nova Iorque. "As irmãs estão tão entrelaçadas que vemos essa codependência como altamente funcional. Estão no topo do seu jogo, mas nas suas vidas privadas são extremamente disfuncionais. Não podem viver uma sem a outra", resumiu Weisz ao jornal britânico The Guardian.

Até aqui, nenhuma novidade para quem viu o filme. Mas indo aos pormenores, percebe-se como estas personagens estão escritas para explorar todo o tipo de nuances, inclusive de personalidade, com muitas zonas cinzentas. Elliot trabalha sobretudo no laboratório, a estudar as problemáticas da fertilidade (sem constrangimentos éticos), enquanto Beverly, integrada no sistema de parto, lida diariamente com uma realidade sangrenta que se torna insuportável; não pela quantidade de sangue, que faz parte da rotina, mas pelas práticas arcaicas do hospital onde ambas desperdiçam o talento. Querem, por isso, revolucionar o sistema e montar o seu próprio centro de partos, contando com o investimento de uma milionária sem escrúpulos (Jennifer Ehle, impressionantemente fria), e toda a rede perversa à volta dela, ao mesmo tempo que no plano íntimo a coisa se vai desintegrando com o aparecimento de uma atriz por quem Beverly se apaixona, e com quem pretende construir um novo lar. Entretanto, o monstro interior de Elliot avoluma-se sob a forma de cocaína e experiências que evocam o Dr. Frankenstein...

Os dois campos - científico e íntimo - que constituem a série, têm um peso mais ou menos semelhante até certo ponto. Mas quando a presença da namorada de Beverly começa a ferir a um nível profundo a ligação entre as gémeas, a parada sobe consideravelmente no aspeto perturbador e na complexidade emocional que esteve sempre explícita. Aliás, aquilo que o novo Dead Ringers tem de mais arriscado em termos de produção televisiva passa mesmo pela sua explícita linguagem visual, com uma entrada franca no mundo da obstetrícia, entre fetos, bebés, sangue e cirurgias, que invadem o ecrã sem pedir licença às retinas mais sensíveis. Isto e uma febre latente, também aplicada nas conversas à mesa, com a agressividade sublinhada nos planos que captam cada músculo facial das irmãs Mantle.

Aí é preciso dizer que a realização de Sean Durkin (O Ninho) lança as notas robustas da série, através dos dois primeiros episódios (assina também o sexto), fixando um tom perfeitamente sincronizado com a performance magistral de Rachel Weisz. Um labor de uma sofisticação tremenda, que ainda assim não retira mérito ao resto do elenco, com personagens secundárias que ajudam a atar um enredo sempre em aberto - e também por isso desconcertante -, mas com uma resolução à altura da jornada vertiginosa.

Por mais voltas que se dê, o sortilégio de Dead Ringers tem tudo que ver com a dimensão quase insondável da relação das gémeas, uma matéria que se torna fascinante porque resiste às explicações pacificadoras e afasta a dicotomia do bem e do mal, que tanto jeito dá para arrumar a casa e não desassossegar o espectador. Digamos que Elliot e Beverly, embora diferentes na atitude exterior, parecem estar ligadas por um cordão umbilical algures no subconsciente. Nesse sentido, algo menos físico do que o conceito de Cronenberg, mas não menos subversivo. Basta ter estômago para ver.